Atlas Festival в Киеве: объявлен лайнап сцены Megogo

Самое главное музыкальное событие лета – Atlas Festival – объявил лайнап сцены MEGOGO! Как и в прошлом году, одна из шести сцен будет создана в сотрудничестве с MEGOGO – это пространство, где бурлит самый свежий украинский звук.

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MEGOGO Stage – место, где открываются новые имена и появляются голоса будущего. Здесь артисты получают уникальную возможность громко заявить о себе на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы. Именно здесь рождается новое поколение украинской музыки – смелой, чувственной, настоящей.

Мелодичность, ритмы и тексты, пробирающие до мурашек - все это будет звучать 19 июля на сцене MEGOGO. Вход – свободный.

В этом году на ней выступят: Cape Cod, Артистка Чуприненко, GRISANA (участница Нацотбора на "Евровидение-2025"), Figurat, Shmiska, GUBER & SORRYNOLUCKY, LAO-D, STAS AZARENKO, askwhen, HOPEY, elarm, beshket.

Слоган нынешнего фестиваля – "Объединяет. Вдохновляет. Помогает".

Atlas Festival не просто о музыке – он имеет мощную благотворительную цель. Вместе с фондом "Повернись живим" организаторы запускают "Сбор №13 " – 100 миллионов гривен на закупку оборудования для проекта "Дронопад", чтобы защитить украинское небо.

Atlas Festival состоится 18-20 июля на территории Blockbuster Mall.