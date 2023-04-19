Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей Совета Европы подписали меморандум

В среду, 19 апреля 2023 г., в Киевской мэрии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Ассоциацией городов Украины и Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы. Документ подписали: глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко, генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Матье Мори.

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации.

Президент Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Линдерт Вербеек в своем приветственном слове подчеркнул, что они и дальше будут оказывать безусловную политическую и индивидуальную оперативную поддержку Украине.

"Подписание третьего Меморандума о взаимопонимании между нашими двумя институтами является доказательством того, что это единство имеет твердую долгосрочную перспективу в соответствии с общими целями и европейскими ценностями, которые мы разделяем, и еще больше усилит нашу решимость действовать как единое целое, объединившись за Украину и с Украиной, с вами, вашим народом, с демократией", – сказал Вербеек.

Виталий Кличко поблагодарил Конгресс за успешное сотрудничество с Ассоциацией городов Украины на протяжении последних лет, а также за осуждение действий российского агрессора и попросил поддержки на всех международных площадках в освобождении из плена мэров украинских городов.

"Мне очень приятно, что наше сотрудничество, начатое 6 лет назад в этих стенах, уже имеет конкретные результаты. Мы совместно внедрили ряд проектов и сегодня начинаем новый этап нашего сотрудничества. Мэры, депутаты местных советов, муниципальные служащие остаются ключевыми заинтересованными сторонами Конгресса в Украине , которые реализуют изменения в наших общинах. Основными приоритетами нашего сотрудничества является укрепление местного самоуправления, сохранение достижений децентрализационной реформы и ее продолжение.

Он подчеркнул, что в случае сохранения дееспособности муниципальной власти, введение военных администраций в населенных пунктах недопустимо.

"Во время войны местное самоуправление в Украине доказало, что даже в этих сложных условиях решает все вопросы жизнедеятельности общин, обеспечивает предоставление самых необходимых услуг людям. Благодаря децентрализации мы неоднократно удостоверялись в возможности общин брать на себя ответственность и принимать непростые решения, быстро реагировать на внутренние и внешние вызовы Война еще больше подчеркнула роль местного самоуправления в устойчивости страны, никто не может предложить готовые решения, как обеспечить эффективное функционирование местного самоуправления во время российского вооруженного нашествия. Мы рассчитываем на продолжение нашего сотрудничества", - подчеркнул Виталий Кличко.