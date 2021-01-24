Жилянская, 75

Первое, что пришло в голову: "А что так можно было?".

Всевозможными бизнес-и торговыми центрами киевлян трудно удивить. Еще труднее удивить их приятно. Уверен кому-то и этот бизнес-центр не понравится. Но не мне. Эксперименты, в т.ч. и архитектурные, я поздравляю. А тут архитекторы Я.Виг, Т.Чорная и М.Зелинский объединили и различные архитектурные стили, и разные эпохи, и различные материалы.

В частности, ретро-фасад в стиле модернизма начала ХХ в. с красного кирпича совместили с современным высотным стеклянным фасадом. Прошлое с современным. Построен в 2001 году. Выглядит необычно, нестандартно, возможно противоречиво, но на мой субъективный взгляд, привлекательно и взгляд притягивает. Интересно, что дуалистическая символика присутствует не только в архитектуре здания, но и в названии бизнес-центра – "Евразия".

К слову, ретро-часть здания архитекторы создали, так сказать, по мотивам модернизма, который еще присутствует на ул. Жилянской. Поэтому жилой дом, который снесли ради новостроя, не только к модернизму, но и к архитектуре никакого отношения не имел.

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