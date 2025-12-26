70 передвижных котельных, 300 генераторов, 7 мини-ТЭЦ: Кличко рассказал об укреплении энергоустойчивости Киева в 2025 году

Киев последовательно укрепляет свою энергоустойчивость, чтобы столица могла функционировать даже в самых сложных условиях. О результатах работы на конец 2025 года рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

"Благодаря городским программам софинансирования тысяча многоэтажных домов уже имеют статус энергоустойчивых. Мы закупили и привлекли от партнеров резервные источники питания, подготовили генераторы и увеличили количество передвижных котельных", – написал Виталий Кличко.

По его информации, для жилых домов город закупил 4,5 тыс. единиц резервного питания. Также увеличено до 70 количество передвижных котельных, подготовлено почти 300 генераторов различной мощности.

Отдельное направление, по словам Кличко, – учебные заведения и критическая инфраструктура. 85% школ и детсадов уже обеспечены резервным питанием. Также им обеспечены большинство медучреждений и объектов критической инфраструктуры.

Сейчас город реализует проект строительства 7 мини-ТЭЦ, которые усилят энергосистему столицы и сделают ее менее уязвимой. Средства выделяет город, коммунальное теплопредприятие и международные партнеры, отметил мэр.