2020-й в Киеве побил все рекорды наблюдений и стал самым теплым годом

2020 год в Киеве оказался самым теплым за 140 лет наблюдений климатологов Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным метеостанции, среднегодовая температура прошлого года поднялась до +10,9 °С, что на 3,2 °С выше нормы и таким образом он оказался рекордным с 1881 года.

11 месяцев года прошли с большими превышениями среднемесячных температур, кроме мая, который оказался холоднее нормы. Особенно отличились январь, февраль, март с отклонениями показателей соответственно на 6,4, 6,7, 5,8 градусов.

Холодным было 7 декабря – минус 9,5 °С, жарким - 1 сентября, температура в тени достигла +34,7.

Всего в 2020 году в Киеве было зафиксировано 36 температурных рекордов, причем больше всего их было в марте – 12.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура в украинской столице не опускалась ниже +4,5 градусов.