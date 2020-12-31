В Киеве зафиксировали рекордный показатель температуры воздуха

Ночь на среду, 30 декабря, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.

О предновогодней аномалии сообщили эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на странице в Facebook. Они ссылаются на данные своих станций.

Уточняется, что ночью температура в украинской столице не опускалась ниже +4,5 градусов.

Предыдущее рекордное значение в +3 градуса наблюдалось в 2003 году. Как отметили сотрудники обсерватории, этот показатель превышен сразу на 1,5 градуса.

Напомним, в Метеорологическом бюро Великобритании спрогнозировали, что наступающий 2021 год будет прохладнее, чем предыдущие, однако все равно останется в шестерке самых теплых на Земле за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZREVATEL: