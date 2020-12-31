В Киеве зафиксировали рекордный показатель температуры воздуха
Ночь на среду, 30 декабря, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений.
О предновогодней аномалии сообщили эксперты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского на странице в Facebook. Они ссылаются на данные своих станций.
Уточняется, что ночью температура в украинской столице не опускалась ниже +4,5 градусов.
Предыдущее рекордное значение в +3 градуса наблюдалось в 2003 году. Как отметили сотрудники обсерватории, этот показатель превышен сразу на 1,5 градуса.
Напомним, в Метеорологическом бюро Великобритании спрогнозировали, что наступающий 2021 год будет прохладнее, чем предыдущие, однако все равно останется в шестерке самых теплых на Земле за всю историю наблюдений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В канун Нового года, 31 декабря, погода в Украине будет теплой, а на западе страны пройдут дожди. В Киеве осадков не предвидится.
На Новый год в Украине осадков в виде снега не будет.
Синоптик Наталья Диденко заявила, что 31 декабря и 1 января погода в Украине в большинстве регионов будет весенней. Температура воздуха в дневное время в некоторых населенных пунктах достигнет +10 градусов.
В первый день 2021 года будет тепло и дождливо, так как погоду в Украине будет формировать циклон с юго-запада Европы.