2020-й у Києві побив усі рекорди спостережень і став найтеплішим роком

2020 рік у Києві виявився найтеплішим за 140 років спостережень кліматологів Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, середньорічна температура минулого року підвищилася до +10,9°С, що на 3,2°С вище норми, і, отже, він виявився рекордним з 1881 року.

11 місяців року пройшли з великими перевищеннями середньомісячних температур, крім травня, який виявився холоднішим від норми. Особливо відзначилися січень, лютий, березень з відхиленнями показників відповідно на 6,4, 6,7, 5,8 градуса.

Холодним було 7 грудня – мінус 9,5°С, жарким – 1 вересня, температура в тіні досягла +34,7.

Всього у 2020 році в Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, найбільше їх було в березні – 12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ніч на 30 грудня в Києві виявилася найтеплішою за всю історію спостережень. Температура в українській столиці не опускалася нижче від +4,5 градусів.