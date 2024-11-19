1000 свечей за 1000 дней борьбы за Независимость: в Киеве почтили героев войны. Фото и видео

19 ноября на тысячный день полномасштабной войны в Киеве прошла масштабная акция "Зажгли огонь". У монумента "Батьківщина-мати" люди зажгли 1000 свечей.

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Мероприятие организовал Национальный музей истории Украины. OBOZ.UA публикует фото и видео с места событий.

Акция началась в 17 часов. В память о каждом дне кровавой великой войны, которую ведет страна-агрессор Россия против нашего народа, загорелась свеча.

Все собравшиеся приняли участие в совместной молитве в знак памяти тех, кто погиб за Украину. Ее провел военный капеллан.

Украина уже 1000 дней противостоит взбешённому соседу. Благодаря силе духа и единства украинцев, а также с помощью международной поддержки наш народ продемонстрировал всему миру несокрушимость в борьбе за свою независимость.

Акция "Зажги огонь" является не только проявлением признательности нашим защитникам, которые с оружием в руках и днем, и ночью сражаются с врагом, но и также чествованием памяти тех Героев, которые погибли, защищая Родину.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 19 ноября в честь 1000 дней от начала полномасштабной войны монумент "Батькивщина-Мать" осветили новой патриотической подсветкой. Эта иллюминация стала важным символом несокрушимости и единства украинского народа во время войны.

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