1000 дней несокрушимости: Родина-Мать в Киеве получила новую патриотическую подсветку. Фото и видео

В Киеве во вторник, 19 ноября, в честь 1000 дней после начала полномасштабной войны, монумент "Батькивщина-Мать" был освещен новой патриотической подсветкой. Эта иллюминация стала важным символом несокрушимости и единства украинского народа во время войны.

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Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA. Монумент "Батькивщина-Мать", который является одним из самых известных архитектурных памятников столицы, осветили в цветах национального флага Украины.

Эта подсветка символизирует силу и единство, объединяющее украинцев в борьбе за свободу и независимость.

За это время Украина прошла через огромные испытания, но также продемонстрировала свою несгибаемость.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на 1000 сутки полномасштабной войны, 19 ноября, выступил в Верховной Раде, представив План устойчивости. Он состоит из десяти пунктов, среди которых есть вопросы единства, фронта, оружия, безопасности, культурного суверенитета и т.д.

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