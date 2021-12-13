'Дюна', 'Игра в кальмара' и не только: названы номинанты на премию 'Золотой глобус-2021'

Критики и киноэксперты назвали номинантов 79-й премии "Золотой глобус". В число достойных претендентов попали "Дюна", "Игра в Кальмара" и другие.

Награждение будет проходить 9 января 2022 года. Об этом организаторы "Золотого глобуса" сообщили на официальном YouTube- канале во время прямой трансляции. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со списками номинантов.

Лучший фильм (драма):

"Белфаст"

"Власть пса"

"Дюна"

"Король Ричард"

"CODA: Ребенок глухих родителей"

Лучший фильм (мюзикл/комедия):

"Вестсайдская история"

"Лакричная пицца"

"Не смотрите наверх"

Видео дня

"Сирано"

"Тик-тик, бум!"

Лучшая режиссура:

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Меги Джилленхолл – "Потерянная дочь"

Дэнни Вильнев – "Дюна"

Кеннет Брана – "Белфаст"

Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"

Лучший сценарий:

ПТО – "Лакричная пицца"

Кеннет Брана – "Белфаст"

Джейн Кэмпион – "Власть пса"

Адам МакКей – "Не смотри вверх"

Аарон Соркин – "Быть Рикардо"

Лучший драматический сериал:

"Люпен"

"Утреннее шоу"

"Поза"

"Игра в кальмара"

"Наследники"

Лучший актер драматического сериала:

Брайан Кокс – "Наследники"

Ли Джон Дже – "Игра в кальмара"

Билли Портер – "Поза"

Джереми Стронг – "Наследники"

Омар Си – "Люпен"

Лучшая актриса:

Джессика Честейн – "Сцены из супружеской жизни"

Синтия Эриво – "Гений: Арета"

Элизабет Олсен – "ВандаВижн"

Маргарет Куолли – "Горничка"

Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна"

Лучший сериал (мюзикл/комедия):

"Большая"

"Хитрости"

"Убийства в одном доме"

"Псы резервации"

"Тед Лассо"

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

"Сирано"

"Не смотри вверх"

"Лакричная пицца"

"Тик-да, бум!"

"Вестсайдская история"

Лучший актер (мюзикл/комедия):

Леонардо ДиКаприо – "Не смотри вверх"

Питер Динклейдж – "Сирано"

Эндрю Гарфилд – "Тик-да, бум!"

Купер Хоффман – "Лакричная пицца"

Энтони Рамос – "На высоте мечты"

Лучшая актриса (мюзикл/комедия):

Алана Хаим – "Лакричная пицца"

Дженнифер Лоуренс – "Не смотри вверх"

Эмма Стоун – "Круэлла"

Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"

Марион Котийяр – "Аннетт"

Лучший актер второго плана (фильм):

Бен Аффлек – "Нежный бар"

Джейми Дорнан – "Белфаст"

Киаран Хайндс – "Белфаст"

Трой Коцур – "СОДА"

Коди Смит-Макфи – "Власть кобеля"

Лучшая мужская роль второго плана (сериал):

Билли Крудапм – "Утреннее шоу"

Киран Калкин – "Наследники"

Марк Дюплас – "Утреннее шоу"

Бретт Гольдштейн – "Тед Лассо"

Об Эн-су – "Игра в кальмара"

Лучший саундтрек:

"Французский вестник" – Alexandre Desplat

"Энканто" – Germaine Franco

"Власть пса" – Jonny Greenwood

"Параллельные матери" – Alberto Iglesias

"Дюна" – Hans Zimmer

Лучший иностранный фильм:

"Купе №6"

"Сядь за руль моей машины"

"Рука Бога"

"Герой"

"Параллельные матери"

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали главных претендентов на победу церемонии "Оскар-2022". Официальные имена победителей станут известны позже – 27 марта.