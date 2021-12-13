"Дюна", "Игра в кальмара" и не только: названы номинанты на премию "Золотой глобус-2021"
Критики и киноэксперты назвали номинантов 79-й премии "Золотой глобус". В число достойных претендентов попали "Дюна", "Игра в Кальмара" и другие.
Награждение будет проходить 9 января 2022 года. Об этом организаторы "Золотого глобуса" сообщили на официальном YouTube- канале во время прямой трансляции. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться со списками номинантов.
Лучший фильм (драма):
"Белфаст"
"Власть пса"
"Дюна"
"Король Ричард"
"CODA: Ребенок глухих родителей"
Лучший фильм (мюзикл/комедия):
"Вестсайдская история"
"Лакричная пицца"
"Не смотрите наверх"
"Сирано"
"Тик-тик, бум!"
Лучшая режиссура:
Джейн Кэмпион – "Власть пса"
Меги Джилленхолл – "Потерянная дочь"
Дэнни Вильнев – "Дюна"
Кеннет Брана – "Белфаст"
Стивен Спилберг – "Вестсайдская история"
Лучший сценарий:
ПТО – "Лакричная пицца"
Кеннет Брана – "Белфаст"
Джейн Кэмпион – "Власть пса"
Адам МакКей – "Не смотри вверх"
Аарон Соркин – "Быть Рикардо"
Лучший драматический сериал:
"Люпен"
"Утреннее шоу"
"Поза"
"Игра в кальмара"
"Наследники"
Лучший актер драматического сериала:
Брайан Кокс – "Наследники"
Ли Джон Дже – "Игра в кальмара"
Билли Портер – "Поза"
Джереми Стронг – "Наследники"
Омар Си – "Люпен"
Лучшая актриса:
Джессика Честейн – "Сцены из супружеской жизни"
Синтия Эриво – "Гений: Арета"
Элизабет Олсен – "ВандаВижн"
Маргарет Куолли – "Горничка"
Кейт Уинслет – "Мейр из Исттауна"
Лучший сериал (мюзикл/комедия):
"Большая"
"Хитрости"
"Убийства в одном доме"
"Псы резервации"
"Тед Лассо"
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
"Сирано"
"Не смотри вверх"
"Лакричная пицца"
"Тик-да, бум!"
"Вестсайдская история"
Лучший актер (мюзикл/комедия):
Леонардо ДиКаприо – "Не смотри вверх"
Питер Динклейдж – "Сирано"
Эндрю Гарфилд – "Тик-да, бум!"
Купер Хоффман – "Лакричная пицца"
Энтони Рамос – "На высоте мечты"
Лучшая актриса (мюзикл/комедия):
Алана Хаим – "Лакричная пицца"
Дженнифер Лоуренс – "Не смотри вверх"
Эмма Стоун – "Круэлла"
Рейчел Зеглер – "Вестсайдская история"
Марион Котийяр – "Аннетт"
Лучший актер второго плана (фильм):
Бен Аффлек – "Нежный бар"
Джейми Дорнан – "Белфаст"
Киаран Хайндс – "Белфаст"
Трой Коцур – "СОДА"
Коди Смит-Макфи – "Власть кобеля"
Лучшая мужская роль второго плана (сериал):
Билли Крудапм – "Утреннее шоу"
Киран Калкин – "Наследники"
Марк Дюплас – "Утреннее шоу"
Бретт Гольдштейн – "Тед Лассо"
Об Эн-су – "Игра в кальмара"
Лучший саундтрек:
"Французский вестник" – Alexandre Desplat
"Энканто" – Germaine Franco
"Власть пса" – Jonny Greenwood
"Параллельные матери" – Alberto Iglesias
"Дюна" – Hans Zimmer
Лучший иностранный фильм:
"Купе №6"
"Сядь за руль моей машины"
"Рука Бога"
"Герой"
"Параллельные матери"
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