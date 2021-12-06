Загадочные 'Чисто английские убийства': популярный сериал покажут на Obozrevatel TV

На Obozrevatel TV покажут популярный сериал "Чисто английские убийства". Телепроект основан на серии романов о полицейском инспекторе Барнаби, созданном британской писательницей Каролин Грэм. Серии детективно-драматического фильма будут выходить по будням в 15:30.

Действие сериала происходит в придуманном английском графстве Мидсомер. Сначала может показаться, что это тихое, спокойное, провинциальное место, где жизнь не слишком богата событиями. Однако в действительности здесь кипят серьезные страсти.

Многие местные жители тщательно скрывают "скелеты в шкафу", и это не только супружеские измены, но и действительно серьезные преступления.

Казалось бы милые люди на самом деле оказываются хитрыми злодеями, а также жестокими убийцами.

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А срывают маски с преступников настоящие профессионалы – сельский детектив, старший инспектор Том Барнаби и его помощник сержант Трой. Они расследуют необычные преступления, которые совершаются в Мидсомере, иногда даже с мистическим оттенком.

Фильм все время держит зрителя в напряжении закрученным сюжетом. Барнаби вроде бы уже нашел преступника, но тот в последний момент сам становится жертвой в злосчастной цепочке убийств. Или вдруг выясняется, что раны, причиненные преступником своим жертвам, на самом деле не являются причиной их смерти. Или единственный свидетель убийства сходит с ума от пережитого им кошмара.

Чтобы раскрыть преступления, инспектору Бернеби приходится опускаться в таинственные подземелья замков, вылавливать из озера ящики, в которых находятся трупы, расследовать убийства, совершенные без видимых мотивов.

Но детектив вместе со своим помощником всегда внимательны к деталям, помогающим выйти на след преступника. И каким бы загадочным ни казалось преступление, опытные профессионалы Барнаби и Трой его непременно раскроют, а убийца будет наказан.

Роль инспектора Бернеби исполнил один из популярнейших актеров в Англии Джон Неттлз. Именно благодаря этому телесериалу Неттлз обрел мировую известность.

Сержанта Троя воплотил на экране актер Дэниел Кейси.

В главных ролях также снимались Джейн Ваймарк, Берри Джексон, Джейсон Хьюз, Лаура Ховард, Нил Даджон, Фиона Долмен, Кирсти Диллон, Темзин Маллсон.

Рейтинг сериала по версии IMDb – одного из самых популярных сайтов, посвященного киноискусству всего мира, – 7,8 из 10.