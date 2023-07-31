За 9 лет умерли 18 актеров: что известно о "проклятии" фильма "Мастер и Маргарита"

В мире кино давно обсуждают мистические смерти актеров, которые играли в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Одним из главных героев ленты является дьявол, именно поэтому массовую гибель называют "проклятием".

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18 актеров из сериала "Мастер и Маргарита", который на экраны в 2005 году, уже нет в живых. OBOZREVATEL рассказывает все, что известно о "проклятии" киноленты российского режиссера Владимира Бортко.

Историю смерти актера Александра Чабана действительно связывают с фильмом "Мастер и Маргарита". Он играл роль следователя, который вел розыск Воланда. Незадолго до премьеры, 2 октября 2005 года, Чабан был найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства его смерти остались неизвестными. Ему было всего 47 лет.

Павел Комаров, сыгравший роль вора на пристани, скончался от сердечного приступа 28 сентября 2006 года. Он снимался в эпизодической сцене, где произошла кража одежды поэта Ивана Бездомног. Комаров был ведущим актером Театра юного зрителя, а также известным музыкантом.

Советский актер Станислав Ландграф, который был критиком Латунского в сериале "Мастер и Маргарита", внезапно умер 27 декабря 2006 во время работы над рукописью инсценирования пьесы "Забыть Герострата". Незадолго до кончины народный артист РСФСР пророчески пошутил: "К своей собственной панихиде я отношусь как к премьере, в которой мне предстоит сыграть новую роль..."

Выдающийся советский актер Кирилл Лавров, который сыграл роль Понтия Пилата в фильме "Мастер и Маргарита", скончался 27 апреля 2007 года. Его участие в экранизации "Мастер и Маргарита" была одной из его величайших, Лавров удачно передал характер исторического персонажа. В тот же день во время рыбалки под лед провалился и умер актер Евгений Меркурьев, известный своими ролями, в частности в фильме "Мастер и Маргарита".

В 2008 году от рака скончались актер Александр Абдулов и Андрей Толубеев, который озвучивал "Мастера и Маргариту". В 2009 году ушли из жизни Юрий Оськин и Галина Баркова.

25 февраля 2010 заслуженный артист РФ Владислав Галкин, сыгравший Ивана Бездомного в телесериале "Мастер и Маргарита", был найден мертвым в своей квартире. Ему было всего 38 лет. Медики выяснили, что актер умер от остановки сердца, его организм был истощен из-за злоупотребления алкоголем.

Валентина Егоренкова умерла 20 апреля 2010 года по неизвестной причине. Она снялась в более чем 50 кинокартинах. В "Мастере и Маргарите" сыграла роль медсестры психиатрической больницы, где лежал Иван Бездомный. В том же году ушел из жизни Станислав Соколов. Заслуженный артист РФ играл в сериале писаря Понтия Пилата.

В 2011 году трагически погиб в автокатастрофе Михаил Суров, который снялся в эпизоде "Мастера и Маргариты". В 2012 году, не дожив и до 30 лет, умер от лейкоза молодой актер Станислав Пряхин, сыгравший карманника.

Народный артист России, Илья Олейников, умер 11 ноября 2012 от рака легких. Ему было 65 лет. В сериале он сыграл роль финдиректора Варьете Римского.

30 марта 2013 года умер от опухоли мозга Валерий Золотухин, сыгравший в сериале роль Никанора Ивановича Босого. Дмитрий Пиддубный скончался 5 апреля 2013 года. В "Мастер и Маргарита" он сыграл агента НКВД, который расследовал причины исчезновения людей из нехорошей квартиры. В мае 2014 года ушел из жизни Станислав Фесюнов – швейцар магазина Торгсин.

Ранее OBOZREVATEL писал о фильмах, на съемках которых происходила мистика. Съемочные группы все еще ищут разгадку.

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