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За 9 лет умерли 18 актеров: что известно о "проклятии" фильма "Мастер и Маргарита"

Яна Сончковская
Кино
3 минуты
1,5 т.
18 актеров из сериала 'Мастер и Маргарита' скончались

В мире кино давно обсуждают мистические смерти актеров, которые играли в экранизации романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Одним из главных героев ленты является дьявол, именно поэтому массовую гибель называют "проклятием".

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18 актеров из сериала "Мастер и Маргарита", который на экраны в 2005 году, уже нет в живых. OBOZREVATEL рассказывает все, что известно о "проклятии" киноленты российского режиссера Владимира Бортко.

Историю смерти актера Александра Чабана действительно связывают с фильмом "Мастер и Маргарита". Он играл роль следователя, который вел розыск Воланда. Незадолго до премьеры, 2 октября 2005 года, Чабан был найден мертвым в своей квартире. Обстоятельства его смерти остались неизвестными. Ему было всего 47 лет.

Многие актеры погибли трагически

Павел Комаров, сыгравший роль вора на пристани, скончался от сердечного приступа 28 сентября 2006 года. Он снимался в эпизодической сцене, где произошла кража одежды поэта Ивана Бездомног. Комаров был ведущим актером Театра юного зрителя, а также известным музыкантом.

Советский актер Станислав Ландграф, который был критиком Латунского в сериале "Мастер и Маргарита", внезапно умер 27 декабря 2006 во время работы над рукописью инсценирования пьесы "Забыть Герострата". Незадолго до кончины народный артист РСФСР пророчески пошутил: "К своей собственной панихиде я отношусь как к премьере, в которой мне предстоит сыграть новую роль..."

Кирилл Лавров скончался в 2007 году

Выдающийся советский актер Кирилл Лавров, который сыграл роль Понтия Пилата в фильме "Мастер и Маргарита", скончался 27 апреля 2007 года. Его участие в экранизации "Мастер и Маргарита" была одной из его величайших, Лавров удачно передал характер исторического персонажа. В тот же день во время рыбалки под лед провалился и умер актер Евгений Меркурьев, известный своими ролями, в частности в фильме "Мастер и Маргарита".

В 2008 году от рака скончались актер Александр Абдулов и Андрей Толубеев, который озвучивал "Мастера и Маргариту". В 2009 году ушли из жизни Юрий Оськин и Галина Баркова.

Смерть Галкина стала неожиданностью

25 февраля 2010 заслуженный артист РФ Владислав Галкин, сыгравший Ивана Бездомного в телесериале "Мастер и Маргарита", был найден мертвым в своей квартире. Ему было всего 38 лет. Медики выяснили, что актер умер от остановки сердца, его организм был истощен из-за злоупотребления алкоголем.

Валентина Егоренкова умерла 20 апреля 2010 года по неизвестной причине. Она снялась в более чем 50 кинокартинах. В "Мастере и Маргарите" сыграла роль медсестры психиатрической больницы, где лежал Иван Бездомный. В том же году ушел из жизни Станислав Соколов. Заслуженный артист РФ играл в сериале писаря Понтия Пилата.

Актер умер от рака

В 2011 году трагически погиб в автокатастрофе Михаил Суров, который снялся в эпизоде "Мастера и Маргариты". В 2012 году, не дожив и до 30 лет, умер от лейкоза молодой актер Станислав Пряхин, сыгравший карманника.

Народный артист России, Илья Олейников, умер 11 ноября 2012 от рака легких. Ему было 65 лет. В сериале он сыграл роль финдиректора Варьете Римского.

Владислав Галкин неожиданно скончался

30 марта 2013 года умер от опухоли мозга Валерий Золотухин, сыгравший в сериале роль Никанора Ивановича Босого. Дмитрий Пиддубный скончался 5 апреля 2013 года. В "Мастер и Маргарита" он сыграл агента НКВД, который расследовал причины исчезновения людей из нехорошей квартиры. В мае 2014 года ушел из жизни Станислав Фесюнов – швейцар магазина Торгсин.

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