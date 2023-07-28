Пять фильмов, на съемках которых творилась мистика: разгадки не нашли до сих пор. Фото

Никто не хотел бы иметь дело с дьяволом. Актеры, режиссеры и продюсеры вынуждены создавать киноленты о загробном мире, поскольку ужасы на третьем месте по популярности среди других жанров.

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Нередко на месте съемок происходят мистические совпадения, которые не на шутку щекочут нервы всей съемочной группе. OBOZREVATEL решил рассказать о фильмах, на площадках которых случались несчастные случаи.

Полтергейст

"Полтергейст" – фильм о семье, которая столкнулась со сверхъестественными явлениями в их доме, был окружен слухами о странных и таинственных событиях на месте съемок. Лента, в которой людей меньше чем демонов не могла обойтись без мистики.

Во время одной из сцен, где игрушечный клоун нападает на юного Оливера Робинса, произошел несчастный случай, когда механическую куклу заклинило, а мальчик чуть не удавился. После съемок одна из ведущих актрис погибла, ее задушил муж. 12-летняя актриса Хейер О'Рурк скончалась из-за ошибочного диагноза стеноза кишечника, поскольку врачи не вовремя распознали ее состояние. Все эти мистические смерти создатели фильма объясняют тем, что использовались настоящие людей, поскольку они были дешевле.

Экзорцист

Классический фильм ужасов "Экзорцист" о превращении молодой девушки в демона оставляет зрителей под впечатлением до сих пор. Многие истории о неожиданных событиях и мистике на площадке стали предметом обсуждения.

Во время съемок об изгнании бесов весь декор и реквизит, связанный с огнем, вспыхнул и сгорел. Загадочной деталью является то, что после пожара целой осталась только кровать юной актрисы. Ее героиня приносила потустороннюю силу.

Звонок 5

Актеров японского хоррора "Звонок 5" буквально преследовали странные события во время съемок. Они получали загадочные звонки на мобильные телефоны, сталкивались с непонятными прорывами труб в студийных помещениях и в офисе кинокомпании. Поскольку вода и телефонная связь были ключевым фоном фильма, эти несчастные случаи вызывали особое волнение.

Однажды рой пчел напал на фургон с реквизитом. В конце съемочного процесса страх настолько охватил съемочную группу, что они пригласили экзорцистов для проведения обряда очищения.

Троя

"Троя" – мифическая эпопея с нестандартным сюжетом. Впрочем, даже такой фильм не избежал заинтересованности из-за произошедших на съемочной площадке событий. Брэд Питт, сыгравший роль Ахиллеса, травмировал свою ахилловую связку. Это повлекло за собой перенос съемки главной битвы на несколько месяцев, пока актер не поправился. Трагедия произошла с одним из стажеров, который сломал ногу во время съемок и умер от осложнений. Декорации некоторых сцен фильма были разрушены ураганом.

Вий

Кинолента "Вий" – еще один пример мистического фильма, который сопровождался странными событиями во время съемок. Сценарные декорации, а именно гробы, кресты, церковь, паутина и многие другие детали, создавали атмосферу ужаса. Но, кроме этого, "случайности" взаимодействия с потусторонним миром заставляли поверить в сверхъестественное.

Актриса, исполнявшая роль Панночки, чуть не разбилась, когда летала к потолку в гробу, хотя была закреплена несколькими тросами. Ее спас только один из актеров, который успел задержать ее падение. Однажды демонстрация картины на корабле несколько раз прерывалась из-за настоящей бури, но когда выключали проектор, шторм успокаивался.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти актерах, которые погибли после съемок. Некоторые называют смерти случайным совпадением, а кто-то верит в мистику.