Подумайте об этом завтра. 5 золотых правил жизни Скарлетт О'Хара из фильма 'Унесенные ветром'

15 декабря 1939 года состоялась премьера фильма "Унесенные ветром". Это самая первая в мире полнометражная картина, которая получила восемь "Оскаров" и первая – снята на цветную кинопленку. Сюжет взят из одноименной книги Маргарет Митчелл. Главную роль, Скарлетт О'Хару, сыграла британская актриса Вивьен Ли. Она сумела передать характер героини: эгоистической, избалованной, сообразительной и харизматичной.

Читайте в материале OBOZREVATEL, какие правила соблюдала экранная героиня культового фильма "Унесенные ветром".

Фразу Скарлетт "Я подумаю об этом завтра" часто интерпретируют как откладывание дел "на потом". На самом деле речь идет об умении расставлять приоритеты: принимать важные решения, сохраняя спокойствие и при холодном уме, а не на эмоциях. О'Хара отдавала себе отчет, что не стоит тратить свои нервы, если невозможно повлиять на ситуацию "здесь и сейчас". Так будет большая вероятность, что вы выберете правильный алгоритм действий.

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Главная героиня "Унесенные ветром" часто нарушала нормы этикета. Она не беспокоилась о том, как прокомментируют ее поступки другие. Любила носить вечерние платья в обед, а во время скорби по мужу не придерживалась траурных традиций. Кроме того, Скарлетт не побоялась воспользоваться лесопилкой, чего, по убеждению общества, точно не должны делать женщины. Конечно, многие ее поступки сложно назвать правильными, но "не быть зависимой от мнений других" – прекрасное правило, облегчающее жизнь, когда это необходимо.

Долгое время О'Хари казалось, что она влюблена в Эшли. Девушка пыталась вызвать у него ревность и разными способами привлекала внимание, но он избрал другую. Со временем Эшли стал мужем Скарлетт: только тогда она осознала, что никогда не любила избранника, но у них мало общего. Это научило главную героиню не принимать вымышленный образ за действительность, а влюбленности не давать омрачать разум.

"Зачем забивать голову тем, чего не вернуть, – лучше думать о том, что можно изменить", – такими словами О'Хара показала, что прошлое не должно определять ее будущее. А если мыслями возвращалась в лучшие моменты жизни, то делала все возможное, чтобы повторить эти ощущения в реальности.

Скарлетт в фильме капризна и слишком влюблена, но она не собиралась меняться. Девушка считала, что все должны принять ее такой, как есть: "Мне надоело притворяться, будто я мало ем, как птичка, и медленно шагаю, когда хочу побегать. Я не хочу притворяться, будто у меня разболелась голова после вальса, когда с легкостью могу танцевать несколько суток подряд".

В современном мире умение отстаивать собственные интересы и оставаться собой – ценный навык. Особенно, когда общество пытается навязать свои правила и установки, которые противоречат собственным. Это не значит, что нужно закрывать глаза на действительно важные правила для взаимодействия с социумом, но не менее ценно – не потерять при этом настоящее "Я".

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