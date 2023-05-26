Warner Bros. показали основной трейлер долгожданной комедии 'Барби' с Марго Робби: дата премьеры в Украине

Warner Bros. представили официальный трейлер долгожданного фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Фанатам истории о культовых игрушках представили сюжет и показали визуал фильма.

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В украинском прокате кино появится 20 июля этого года. Трейлер можно просмотреть на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Зрителям приоткрыть занавес сюжета, коротко очертив мотивацию персонажей. Создатели фильма также показали поразительную разницу между миром Барби и реальным.

Главная героиня обожала свою идеальную жизнь, наполненную романтикой, вечеринками, богатством и дружескими посиделками. Но вдруг все меняется, когда Барби становится "неидеальной" и ее изгоняют из привычного мира.

Марго Робби оказывается в обычном мегаполисе, где компанию ей составляет Кен. персонажей ждет сложный период адаптации, увлекательные приключения и осознание себя.

Разговоры об экранизации "Барби" начались еще в далеком 2009-м году, но переговоры сильно затянулись. Основной каст утвердили только в 2019-м, а главных актеров объявили в 2022-м.

Над фильмом работала режиссер и актриса Грета Гервиг. Съемки закончились летом прошлого года. Марго Робби, рассказывая о ленте, многообещая заявляла, что покажет зрителям "то, что они хотят увидеть, сами того не зная".

Ранее OBOZREVATEL писал, что модная индустрия уже отреагировала на долгожданную премьеру и возродила тренд на barbiecore. Подробнее об этом веянии – читайте здесь.

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