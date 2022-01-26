Вышел финальный украинский трейлер фильма 'Параллельные матери' с Пенелопой Крус. Видео

Вышел финальный украинский трейлер нового фильма одного из самых известных и титулованных мировых режиссеров Педро Альмодовара - “Параллельные матери” с лауреаткой премии “Оскар” Пенелопой Крус в главной роли.

Сюжет

По сюжету, Дженис - довольно успешный мадридский фотограф, которая заводит случайный роман с одним из героев своей съемки. Их сближает один общий интерес, который касается на самом деле не только их, а по факту - всей современной Испании. Результатом этой связи становится беременность Дженис, которую она отказывается прерывать. В клинике героиня знакомится с юной студенткой Аной и их судьбы пересекаются самым неожиданным образом.

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Помимо Крус, в фильме сыграла другая постоянная звезда Альмодовара - Росси Де Пальма вместе с Айтаной Санчес-Хихон, Исраэлем Элехальде, а также новым лицом европейского кино - Миленой Смит.

"Параллельные матери" открывали престижный Венецианский кинофестиваль, где Пенелопа Крус стала обладательницей Кубка Вольпи за лучшую женскую роль, а фильм произвел сильнейшее впечатление на критиков, ведь неожиданно под маской истории о неидеальных матерях Педро Альмодовар скрыл политическое высказывание, впервые в своей карьере. На данный момент картина удерживает рейтинг 97% на Rotten Tomatoes и 87 баллов на Metacritic, войдя в престижную двадцатку прошлогодних фильмов с лучшими ревью.

Факты о картине “Параллельные матери”:

- Педро Альмодовар впервые задумал “Параллельных матерей” более 9 лет назад и рассказ о проекте Пенелопе Крус 7 лет назад, роль Дженис всегда была закреплена за звездой “Вики Кристины Барселоны”, “Возвращения” и четвертых “Пиратов Карибского моря”.

- “Параллельные матери” открывали 78-го Венецианский международный кинофестиваль и закрывали кинофестиваль в Нью-Йорке.

- Пенелопа Крус получила первый в своей карьере Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

- Среди других значимых наград фильма: премия Национального общества кинокритиков США, два приза Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, International Star Award – Пенелопа Крус на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.

- Текущий рейтинг Rotten Tomatoes - 97%, Metacritic - 87.

- Это восьмой совместный проект с Педро Альмодоваром как для Пенелопы Крус, так и для Росси Де Пальма.

В украинских кинотеатрах “Параллельные матери” Педро Альмодовара с Пенелопой Крус появятся уже с 3 февраля.