Вслед за 'Гарри Поттером': вампирскую сагу 'Сумерки' перезапустят в виде сериала

Совсем недавно фанатов культовой франшизы о Гарри Поттере приятно удивили новостью о перезапуске проекта в виде сериала, а теперь повод для радости появился и у поклонников знаменитой вампирской саги "Сумерки". Компания Lionsgate Television начала работу над сериалом по романам Стефани Майер, которая и придумала легендарную историю об Эдварде Каллене, Белле Свон и Джейкобе Блэке.

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Ожидается, что писательница примет участие в работе над сериалом. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект перезапуска находится на ранней стадии разработки. Как будет выглядеть сериальная версия "Сумерек", не знает пока никто. Представители Lionsgate не дают официальных комментариев.

Можно предположить, что Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, исполнивших главные роли в пяти частях фильма, в сериале мы, к сожалению, не увидим. Впрочем, делать какие-либо выводы пока что рано.

Также добавим, что в 2017 студия Lionsgate уже объявляла о своих планах по созданию продолжения "Сумерек", а также "Голодных игр". Но если новый проект по второму фильму уже в стадии постпродакшена, то история о вампирах к этому времени не обзавелись ни приквелом, ни сиквелом. Зато теперь зрители, если компания не изменит своих планов, увидят совершенно новый взгляд на культовую сагу.

Отметим, книжный цикл Стефани Майер в период с 2008 по 2012 годы получил киноадаптации с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт в главных ролях. Всего было выпущено пять фильмов, которые тут же обрели статус культовых, завоевав огромную армию фанату, а общие сборы кинолент превысили 3,4 млрд долларов по всему миру.

Отметим, на днях стало известно, что телеканал HBO подтвердил съемки нового сериала по книгам о Гарри Поттере для своей платформы Max. Он станет точной адаптацией оригинального произведения о мальчике, который выжил, но с новыми актерами. Все подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал и показывал, как изменились актеры "Сумерек". Первая часть культового фильма вышла еще в 2008 году. С тех пор прошло 13 лет.

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