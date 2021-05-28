Как изменились актеры 'Сумерек' за 13 лет. Фото

Первый фильм саги "Сумерки" вышел в 2008 году, сделав вампирскую тему самой популярной на то время. Главных героев начали узнавать во всем мире, а образы Беллы и Эдварда стали культовыми.

С тех пор прошло 13 лет. Страсти по "Сумеркам" поутихли, а звезды фильма смогли избавиться от навязчивых вампирских образов и кардинально изменить свою жизнь. Как сейчас выглядят актеры известного фильма и чем занимаются в жизни – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кристен Стюарт – Белла Свон

Кристен пришла в "Сумерки" уже профессиональной актрисой, хотя и не известной за пределами Штатов. Благодаря роли Беллы Свон она прославилась на весь мир и получила "путевку" в роскошную жизнь.

Стюарт начали приглашать на съемки в Голливуд (последней заметной ее работой является главная роль в ремейке "Ангелы Чарли"), а ее личная жизнь запестрела красками.

Так, после громкого разрыва с Паттинсоном из-за своей интрижки с женатым режиссером "Белоснежки" Рупертом Сандерсом Кристен официально объявила о том, что бисексуалка. Переключившись на женщин, она успела закрутить роман с дизайнером Алишей Каргайл, французской актрисой Соко и моделью Стеллой Максвелл.

Роберт Паттинсон – Эдвард Каллен

Карьера Роберта Паттинсона после "Сумерек" сложилась как нельзя лучше. В 2017 году он увлекся независимым кино, снявшись у братьев Бена и Джоша Сафди в картине "Хорошее время". Критики назвали эту роль лучшей в его карьере. После чего актера начали приглашать в большое кино. Так, он снялся в фильмах "Воды слонам", "Довод", "Бэтмен" и многих других.

А вот в личной жизни "вампира" Эдварда не ладится после того, как Роберт узнал об измене Кристен с режиссером. Тогда он остался с разбитым сердцем и практически два года не было известно ничего о его личной жизни. Через время только стало известно о его помолвке с певицей FKA twigs, но в октябре 2017-го пара разбежалась.

Тейлор Лотнер – Джейкоб Блэк

Лотнер после роли Джейкоба в "Сумерках" не блещет активностью в киноиндустрии. С 2012-го он побывал в фильмах "Одноклассники 2" (2013), "Трейсеры" (2014), "Нелепая шестерка" (2015) и сериале-слэшере "Королевы крика". За это время он успел повстречаться с певицей Тейлор Свифт, звездой сериала "Сотня" Мари Авгеропулос и Тейлор Доум.

В конце мая 2021 года стало известно, что он получил роль впервые за последние 5 лет – в фильме Home Team, который выйдет эксклюзивно на Netflix.

Анна Кендрик – Джессика Стэнли

Анна Кендрик сыграла в "Сумерках" подругу Беллы Свон. После киносаги Кендрик снималась в основном в легких комедиях "Свадебный угар" (2016), "Охота на работу" (2016) и "Столик № 19" (2017), а также озвучила героиню мультфильма "Тролли. Мировой тур" (2020). Также актриса успела завести роман с известным режиссером Эдгаром Райтом, а также с оператором Беном Ричардсоном.

Джексон Рэтбоун – Джаспер Каллен

Актер, по сравнению с коллегами, несколько поубавил "киношную" активность и даже ушел из своей группы "100 Monkeys" (она теперь называется "Pink Fuzzy Animals"). Причиной такого поведения послужило рождение сына с Шейли Хафсади. При этом, он успел засветиться в постапокалиптическом многосерийнике "Последний корабль", в фильме "Мексиканская стена" и первом эпизоде сериала "Белый воротничок".

Эшли Грин – Элис Каллен

"Сумерки" послужили самым мощным толчком в карьере Эшли Грин. После них она продолжила работу в киноиндустрии, снявшись во множестве фильмов, но, правда, не в главных ролях. Ведущие роли достались ей только в кинокартинах "Явление" и "Лето. Одноклассники. Любовь" 2012-го, а также "Моя девушка – зомби" 2014-го. Летом 2018 года Эшли вышла замуж за актера озвучивания Пола Коури, с которым счастлива по сей день.

Келлан Латс – Эмметт Каллен

Сумасшедшая слава после "Сумерек" нисколько не испортила Латса. По словам окружающих, он остался таким же добрым, открытым и приветливым. Пару лет назад у него родился ребенок и стал примерным отцом, а вот в кино свою активность поубавил. В свободное время Келлан занимается благотворительностью – собирает средства для детей-сирот и потерпевших стихийные бедствия.

OBOZREVATEL ранее сообщал: