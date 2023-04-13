HBO снимает сериал о Гарри Поттере по книгам Роулинг, но с новыми актерами: вышел первый тизер

Телеканал HBO подтвердил, что он снимает новый сериал по книгам о Гарри Поттере для своей платформы Max. Он станет точной адаптацией оригинального произведения о мальчике, который выжил, но с новыми актерами.

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Об этом сообщили в среду, 12 апреля, на сайте компании Warner Bros. Стриминговый сервис HBO Max, принадлежащий Warner Bros. Discovery, опубликовал первый тизер сериала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг станет исполнительным продюсером нового сериала. Вместе с ней над ним будут работать Нил Блэр и Рут Кэнли-Леттс. Имена актеров, которые сыграют главных героев, как и дата премьеры сериала, пока неизвестны.

"Преданность Max сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности поучаствовать в этой новой экранизации, которая обеспечит такую глубину и детализацию, которую дают только длинные телевизионные сериалы", – сказала Роулинг.

В новом сериале о мире магии HBO Max обещает рассказать зрителям новые детали о персонажах и фантастических местах, которые поклонники Гарри Поттера любят уже более 25 лет. Он познакомит с приключениями юного волшебника новую аудиторию, а оригинальные фильмы при этом будут оставаться основой франшизы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменились актеры из фильмов о Гарри Поттере – легендарной киноленте, снятой по романам Джоан Роулинг, спустя 22 года после выхода "Философского камня".

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