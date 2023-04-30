Все их путают: пять звезд, которые очень похожи между собой. Фото

Известно, что у каждого человека на планете Земля есть примерно семеро очень похожих на него людей. А вероятность, что у вас есть двойник с идентичными чертами лица составляет всего один к 135-ти. Теперь представьте, что вы и человек, который как две капли воды похож на вас, работаете или учитесь в одном месте. Знаменитостям из нашей подборки не нужно это представлять – они в любой момент могут встретиться со своим "двойником" на съемочной площадке, красной дорожке или развороте таблоида.

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OBOZREVATEL решил показать звезд, которые ну очень между собой похожи. Многие зрители даже не подозревают, что это два разных человека.

Генри Кавилл и Мэтт Бомер

Генри Кавилл – знаменитый британский актер, который воплотил на экранах Супермена и Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак". В его фильмографии еще десятки популярных проектов. Мэтт Бомер также не отстает от коллеги. Среди его самых успешных работ – главная роль в сериале "Белый воротничок" и работа в фильме "Супер Майк". Отличаются они разве что сексуальной ориентацией – Бомер с 2011 года состоит в браке с мужчиной.

Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

Хавьер Бардем – испанский актер, обладатель престижной премии "Оскар" и счастливый супруг Пенелопы Крус. Но если под это описании подставить фото Джеффри Дина Моргана, то вряд ли кто-то выступит с возражениями. Этот американский актер прославился благодаря культовым сериалам "Ходячие мертвецы" и "Сверхъестественное", а также фильмам "Хранители", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" и другим. Многие фаны были уверены, что Бардем и Морган – братья или хоты бы дальние родственники. Но, как мы успели выяснить, даже национальность у них разная.

Марго Робби и Эмма Маккей

Сходство Марго Робби и Эммы Маккей стало настоящим шоком для всего Голливуда. Актрисы так сильно похожи между собой, что с легкостью могли бы сыграть сестер-близняшек – никто бы не заметил подвоха. А когда Маккей была блондинкой для сериала "Половое воспитание", то поклонники вовсе не могла различить двух красоток. Очевидно, режиссеры сами не смогли игнорировать такую схожесть знаменитостей, так что уже этим летом мы увидим Марго и Эмму в долгожданном фильме "Барби". Первая исполнит роль культовой куклы-блондинки, а вторая – ее темноволосую копию.

Марк Уолберг и Мэтт Деймон

И хотя имена этих актеров известны во всем мире, а работы с их участием считаются мировыми кинохитами, фанаты порой все же путают Марка Уолберга и Мэтта Деймона. Звезда "Трансформеров" и "Третьего лишнего" как-то рассказывал: "Люди подходят ко мне, благодарят за мою работу и говорят, мол, "круто ты сыграл в "Идентификации Борна"!" Приходится просто благодарить в ответ. Но я никогда никого не поправляю. Говорю, спасибо, у нас еще один фильм на подходе, смотрите "Идентификацию Борна 4" этим летом. Мэтта тоже частенько путают со мной, хвалят за игру в "Третьем лишнем". Но мы не расстраиваемся, а наоборот, посмеиваемся над этим".

Хилари Суонк и Дженнифер Гарнер

Хилари Суонк – двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", а также Премии Гильдии киноактёров США. Известность ей принесли фильмы "Малышка на миллион", "Писатели свободы", "P. S. Я люблю тебя" и другие. Хотя многие зрители считают, что в фильмографии Суонк также есть сериал "Шпионка" и комедия "Из 13 в 30". А еще думают, что именно она была бывшей женой Бена Аффлека. Как вы уже могли догадаться, последние две характеристики взяты из биографии Дженнифер Гарнер, но актрис продолжают путать между собой из-за сильной схожести.

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