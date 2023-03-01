Возраст берет свое: как изменились актеры фильма ''Красотка'' спустя 33 года. Фото тогда и сейчас

Казалось бы, что может быть общего между финансовым магнатом и представительницей древнейшей профессии? Несмотря на разный статус, уровень жизни и заработок, Эдвард Льюис и Вивьен – люди, между которыми вспыхнул роман. В кинокартине Гарри Маршалла, которая вышла на экраны в далеком 1990 году, подана жизненная ситуация без приукрашивания. Героиня Джулии Робертс – далеко не глупая девушка, однако она выбрала неправильный путь в жизни. А герой Ричарда Гира – влюбленный мужчина, который помог ей вырваться из рутины и реализовать амбиции.

Видео дня

OBOZREVATEL хочет вспомнить, как выглядели голливудские звезды из "Красотки" 33 года назад. Также мы покажем, как они поменялись и чем занимаются сейчас (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Джулия Робертс – Вивьен

Американской актрисе Джулии Робертс было всего 23 года, когда ее пригласили на съемки в комедийную мелодраму. Она приобрела статус "звезды Голливуда" сыграв в культовом фильме. После чего артистка стала одной из самых высокооплачиваемых актрис 1990-х и первой половины 2000-х годов. За фильмы "Эрин Брокович" и "Улыбка Моны Лизы" она получила рекордные на тот момент гонорары – 20 и 25 миллионов долларов. Робертс с семьей сейчас проживает в своем пентхаусе в Нью-Йорке и на ранчо в Тахо. У нее также есть особняк в Малибу. Джулия владеет кинокомпанией "Om Red Films" и занимается благотворительной деятельностью. 28 ноября 2004 года селебрити родила своему мужу, кинооператору Даниелю Модере двойню, а 18 июня 2007 года – сына.

Ричард Гир – Эдвард Льюис

На момент съемок мелодрамы Гиру было 40 лет. Он наиболее известен по ролям в фильмах – "В поисках мистера Гудбара", "Дни жатвы", "Американский жиголо", "Офицер и джентльмен", "Клуб Коттон", "Первобытный страх", "Чикаго", "Осень в Нью-Йорке", "Хатико: самый верный друг". Сейчас Ричарду 73 года, он является многодетным отцом и живет с публицисткой Алехандрой Сильвой. Девушка подарила любимому двух сыновей погодок (2019, 2020 г).

Гектор Элизондо – Барни Томпсона

Гектор сыграл менеджера отеля, который очень тепло отнесся к Вивьен. Элизондо дебютировал на телевидении в 1963 году. За свою кинокарьеру он снялся более чем в 140 фильмах и телесериалах. Режиссер Гарри Маршалл брал звезду во все свои проекты как талисман. Сейчас знаменитости 86 лет, на момент съемок ему было 54 года.

Лора Сан Джакомо – Кит Де Люк

Лора сыграла подругу главной героини, которая также была девушкой легкого поведения. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах "Секс, ложь и видео", "Красотка", а также сериалы "Журнал мод", "Спасите Грейс" и "Морская полиция: спецотдел". Крайний проект Сан Джакомо был в 2019 году. В ноябре 2022 года актриса отпраздновала юбилей – 60 лет.

Недавно OBOZREVATEL показал, как выглядят звезды сериала "Зена – королева воинов" спустя 22 года. Люси Лоулесс после работы стала настоящей звездой, Рене О’Коннор вошла в список самых красивых знаменитостей, а Тед Рейми увлекся музыкой. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!