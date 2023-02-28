Некоторых уже не узнать: как выглядят звезды сериала ''Зена – королева воинов'' спустя 22 года. Фото тогда и сейчас

Американский телесериал в жанре фэнтези, съемки которого проходили в Новой Зеландии, выходил в эфир с 1995 по 2001 год. Работа о первой женщине-супергероине покорила многих зрителей и произвела революцию на телевидении. Идея сериала появилась у Роба Таперта и Сэма Рэйми после эпизода "Удивительных странствий Геракла".

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OBOZREVATEL расскажет, чем сейчас занимаются главные герои любимого проекта и продемонстрирует, как они выглядят. К сожалению, не все актеры имели долгую жизнь. Кевин Смит, сыгравший роль бога войны Ареса, стал жертвой несчастного случая, скончавшись в возрасте 38 лет (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Люси Лоулесс – Зена

Для 27-летней новозеландской актрисы из сериала "Удивительные странствия Геракла" роль Зены стала звездной. Миллионы восхитились ее актерским талантом и фигурой. После окончания сериала знаменитость стали приглашать и в другие проекты. Как отмечала Люси, у нее не было ни одной свободной минуты из-за съемок. Лоулесс появилась в сериале "Спартак: кровь и песок", "Звездный крейсер "Галактика", "Необыкновенная семейка". Крайней работой для нее стал сериал "Эш против зловещих мертвецов". Сейчас артистке 54 года.

Рене О’Коннор – Габриэль

Рене сыграла воительницу Габриэль, которая была верной напарницей Зены. В 1997 году О’Коннор вошла в список самых красивых знаменитостей и стала секс-символом. После сериала девушка решила попробовать себя в роли режиссера, а также ушла играть в театр. В 2003 году красавица создала независимую кинокомпанию "ROC Pictures", где занимает должность продюсера и режиссера. В 2005 года у звезды состоялась персональная выставка картин в подводной Арт-галерее в Лос-Анджелесе. Сейчас Рене 52 года, она дважды была замужем и воспитывает двух детей – сына Майлза Уильяма Мьюира и дочь Айрис Суру О’Коннор.

Тед Рейми – Джоксер

Американскому актеру Теду Рейми досталась роль комичного персонажа Джоксера, который мечтал стать великим воином. После сериала "Зена – королева воинов" ему приходилось играть только эпизодические роли. Самая яркая работа селебрити – "Твин Пикс". После актерства Рейми увлекся музыкой. Интересным фактом является то, что американец с годами стал придерживаться более строгого стиля и появляться на публике только в классических костюмах. Сейчас мужчине 57 лет, во время съемок ему было 30.

Эдриан Уилкинсон – Ева

Американская актриса Эдриан Уилкинсон исполнила роль взрослой дочери Зены, появившейся на свет в результате непорочного зачатия. Знаменитость по образованию является хореографом, но после сериала продолжила сниматься в кинокартинах. Последняя ее работа вышла на большие экраны в 2008 году.

Хадсон Лейк – Каллисто

Американская актриса стала известной благодаря роли злодейки Каллисто. Девушка дебютировала в кино в 1992 году, но не стала продолжать свою актерскую деятельность. В настоящее время звезде 53 года, она работает инструктором йоги в Лос-Анджелесе.

Недавно OBOZREVATEL показал, как за 38 лет изменились главные герои культового боевика "Терминатор". Некоторые актеры продолжают появляться на больших экранах, другие из-за своих слабостей попрощались с кинематографом. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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