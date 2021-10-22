Скандальный Салий получил награду в Украине после съемок в российском сериале

Украинский актер Киевского академического театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра Виталий Салий получил награду кинокритиков "Киноколо" в номинации "лучшая мужская роль". Пользователи сети возмутились таким решением, ведь артист был замечен в коллаборации с российским ТВ.

О выборе экспертов и зрителей сообщили на официальной странице ДержКіно в Facebook. Актер получил признание за роль в фильме "Я працюю на цвинтарі" (чтобы посмотреть трейлер и фото, доскролльте новость до конца).

Напомним, что недавно Салий попал в немилость к украинцам потому, что сыграл офицера российской армии в детективном сериале. Его обвинили в продажности и сотрудничества со страной-оккупантом.

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Судьи конкурса объяснили свое решение тем, что другие кандидаты также имели отношение к Российской Федерации. Так, Влад Ряшин, который спродюсировал фильм "Короли рэпа" получил российскую награду "за вклад в патриотическое воспитание молодежи".

Жюри объяснили, что оценивали актеров по способностям, а не моральными качествами. В ходе дискуссий было решено отдать награду Виталию, хотя многие эксперты настаивали на том, чтобы выбор пересмотрели.

"Хотелось бы пожелать украинским кинематографистам, чтобы мы все не ссорились между собой, быть более разборчивыми и не сниматься в таких вещах", – сказала член комитета Лена Чиченин.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виталий Салий снялся в российском сериале "Бухта глубокая", где сыграл военнослужащего. В сети полностью раскритиковали коллаборации с агрессором.