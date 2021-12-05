Как изменились звезды сериала "Великолепный век". Фото

Популярный турецкий сериал "Великолепный век" транслировался на украинском ТВ с 2011-го по 2014- год. Историческая драма из 134 серий сделала знаменитыми многих актеров, которых увидели зрители более полусотни стран мира.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядели главные персонажи сериала, и сравнить эти кадры с фотографиями актеров сейчас. Отметим, что некоторые теперь практически не узнать (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Хюррем-султан – законная жена султана Сулеймана:

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Султан Сулейман I – 10-й султан Османской империи:

Айше Хафса-султан – мать султана Сулеймана:

Михримах-султан – дочь Сулеймана и Хюррем:

Махидевран-султан – наложница Сулеймана:

Шехзаде Мустафа – сын Сулеймана и Махидевран:

Шехзаде Джихангир – 4-й сын Сулеймана и Хюррем:

Гюльшах-хатун – служанка Махидевран:

Как писал OBOZREVATEL, ранее гемецко-турецкая актриса, модель Мерьем Узерли поразила поклонников луком в латексе и коже. Отметим, что звезде сериала "Великолепный век" 38 лет.