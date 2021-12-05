Как изменились звезды сериала "Великолепный век". Фото

Дарья Дурова
Кино
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Звезда Великолепного века Мерьем Узерли

Популярный турецкий сериал "Великолепный век" транслировался на украинском ТВ с 2011-го по 2014- год. Историческая драма из 134 серий сделала знаменитыми многих актеров, которых увидели зрители более полусотни стран мира.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядели главные персонажи сериала, и сравнить эти кадры с фотографиями актеров сейчас. Отметим, что некоторые теперь практически не узнать (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

  • Хюррем-султан – законная жена султана Сулеймана:

Мерьем Узерли в сериале и сейчас
Видео дня
Мерьем Узерли

  • Султан Сулейман I – 10-й султан Османской империи:

Халит Эргенч в сериале и сейчас
Халит Эргенч

  • Айше Хафса-султан – мать султана Сулеймана:

Небахат Чехре в сериале и сейчас
Небахат Чехре

  • Михримах-султан – дочь Сулеймана и Хюррем:

Пелин Карахан в сериале и сейчас
Пелин Карахан

  • Махидевран-султан – наложница Сулеймана:

Нур Феттахоглу в сериале и сейчас
Нур Феттахоглу

  • Шехзаде Мустафа – сын Сулеймана и Махидевран:

Мехмет Гюнсюр в сериале и сейчас
Мехмет Гюнсюр

  • Шехзаде Джихангир – 4-й сын Сулеймана и Хюррем:

Толга Сарыташ в сериале и сейчас
Толга Сарыташ

  • Гюльшах-хатун – служанка Махидевран:

Нихан Бюйюкагач в сериале и сейчас
Нихан Бюйюкагач

Как писал OBOZREVATEL, ранее гемецко-турецкая актриса, модель Мерьем Узерли поразила поклонников луком в латексе и коже. Отметим, что звезде сериала "Великолепный век" 38 лет.

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