Звезда "Великолепного века" примерила латексный наряд и поразила сеть. Фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Звезда Великолепного века Мерьем Узерли

Немецко-турецкая актриса, модель Мерьем Узерли поразила поклонников стильным образом в латексе и коже. Звезда сериала "Великолепный век" примерила модный лук для новой фотосессии.

Несколько снимков модель показала на своей странице в Instagram. Всего за несколько часов после публикации фото собрали более 65 тыс. лайков и тысячи комментариев с комплиментами.

Узерли надела черные латексные брюки и короткую куртку на молнии такого же цвета.

Модель обула светлые ботинки на завязках, а образ дополнила простой укладкой – гладкими ровными волосами. Макияж у звезды был естественным, без ярких цветов.

Видео дня
Мерьем Узерли устроила новую фотосессию
Мерьем Узерли показала стильный образ

Узерли продемонстрировала свой наряд, сидя на креслах. Одна из фотографий ей, очевидно, очень понравилась – знаменитость выложила ее сразу в двух вариантах, цветном и черно-белом.

Узерли в латексном наряде
Это же фото, но в цвете

Новые снимки актриса никак не прокомментировала, указав лишь имя фотографа. Им был Фетхи Карадуман.

Под постом собралось немало комплиментов и сердечек от фанатов Узерли. В сети назвали женщину настоящей "королевой" и "хюррем-султан", а также очень красивой.

Пост знаменитости и реакция интернет-пользователей
Комментарии к фото
Звезда получила множество комплиментов
Реакция пользователей соцсети

Коротко о знаменитости:

  • Мерьем Узерли 38 лет. Она родилась 12 августа 1983 года в городе Кассель (Германия), была четвертым ребенком в большой семье.

  • Изучать актерское мастерство начала в 2000-х годах, когда училась в драматической студии Фрезе в Гамбурге. Именно в тот период сыграла свои первые роли в небольших театральных проектах.

  • Продюсер Юсуф Тимур Савджи пригласил Мерьем сниматься в историческом сериале "Великолепный век" о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Ей досталась роль Роксоланы, которая и сделала ее известной.

Полное имя женщины – Мерьем Сахра Узерли
Мерьем родилась в Германии
Звезда работает как актриса и модель
Мерьем 38 лет
У знаменитости есть актерское образование
Мерьем Узерли
У Мерьем есть двое детей

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мерьем Узерли показала дерзкое фото в атласном длинном наряде и с сигаретой в зубах. Также она публиковала снимки с фиолетовыми волосами.

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