Звезда "Великолепного века" примерила латексный наряд и поразила сеть. Фото

Немецко-турецкая актриса, модель Мерьем Узерли поразила поклонников стильным образом в латексе и коже. Звезда сериала "Великолепный век" примерила модный лук для новой фотосессии.

Несколько снимков модель показала на своей странице в Instagram. Всего за несколько часов после публикации фото собрали более 65 тыс. лайков и тысячи комментариев с комплиментами.

Узерли надела черные латексные брюки и короткую куртку на молнии такого же цвета.

Модель обула светлые ботинки на завязках, а образ дополнила простой укладкой – гладкими ровными волосами. Макияж у звезды был естественным, без ярких цветов.

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Узерли продемонстрировала свой наряд, сидя на креслах. Одна из фотографий ей, очевидно, очень понравилась – знаменитость выложила ее сразу в двух вариантах, цветном и черно-белом.

Новые снимки актриса никак не прокомментировала, указав лишь имя фотографа. Им был Фетхи Карадуман.

Под постом собралось немало комплиментов и сердечек от фанатов Узерли. В сети назвали женщину настоящей "королевой" и "хюррем-султан", а также очень красивой.

Коротко о знаменитости:

Мерьем Узерли 38 лет. Она родилась 12 августа 1983 года в городе Кассель (Германия), была четвертым ребенком в большой семье.

Изучать актерское мастерство начала в 2000-х годах, когда училась в драматической студии Фрезе в Гамбурге. Именно в тот период сыграла свои первые роли в небольших театральных проектах.

Продюсер Юсуф Тимур Савджи пригласил Мерьем сниматься в историческом сериале "Великолепный век" о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Ей досталась роль Роксоланы, которая и сделала ее известной.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мерьем Узерли показала дерзкое фото в атласном длинном наряде и с сигаретой в зубах. Также она публиковала снимки с фиолетовыми волосами.