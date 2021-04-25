В США раздали Золотую малину 2021: 'премию' получил адвокат Трампа

В преддверии премии "Оскар-2021" на церемонии награждения "Золотая малина" было опубликовано список худших фильмов года. Так, лидерами антипремии стали ленты "Абсолютное доказательство" и "Мьюзик".

Также в номинацию попала Кейт Хадсон, которая получила звание "худшей актрисы" года за роль в киноленте "Абсолютное доказательство". А "худшим актером" назвали Майкла Линделла, который сыграл в фильме "Мьюзик".

Полный список, кто получил антипремию "Золотая малина 2021"

Худший режиссер – Сиа "Мьюзик"

Худшая актриса второго плана – Медди Зиглер ("Мьюзик")

Худший актер второго плана – Руди Джулиани ("Борат 2")

Худший сценарий – "365 дней"

Худший римейк или сиквел – "Дулитл"

Стоит отметить, что "Золотая малина" берет свое начало еще с 1981 года. Это первая антипремия, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Церемония проходит виртуально, поскольку ни один представитель Голливуда не хотел бы лично забирать эту награду.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ночь с 25 на 26 апреля в 03:00 пройдет американская премия "Оскар-2021". Она состоится в обычной очной форме в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Где смотреть премию онлайн.