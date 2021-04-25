В США раздали Золотую малину 2021: "премию" получил адвокат Трампа
В преддверии премии "Оскар-2021" на церемонии награждения "Золотая малина" было опубликовано список худших фильмов года. Так, лидерами антипремии стали ленты "Абсолютное доказательство" и "Мьюзик".
Также в номинацию попала Кейт Хадсон, которая получила звание "худшей актрисы" года за роль в киноленте "Абсолютное доказательство". А "худшим актером" назвали Майкла Линделла, который сыграл в фильме "Мьюзик".
Полный список, кто получил антипремию "Золотая малина 2021"
Худший режиссер – Сиа "Мьюзик"
Худшая актриса второго плана – Медди Зиглер ("Мьюзик")
Худший актер второго плана – Руди Джулиани ("Борат 2")
Худший сценарий – "365 дней"
Худший римейк или сиквел – "Дулитл"
Стоит отметить, что "Золотая малина" берет свое начало еще с 1981 года. Это первая антипремия, отмечающая худшие актерские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Церемония проходит виртуально, поскольку ни один представитель Голливуда не хотел бы лично забирать эту награду.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ночь с 25 на 26 апреля в 03:00 пройдет американская премия "Оскар-2021". Она состоится в обычной очной форме в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Где смотреть премию онлайн.