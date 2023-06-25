В списке 'Барби' и 'Индиана Джонс': самые интересные премьеры фильмов, которые можно посмотреть уже в июле. Трейлеры

Июль 2023 года порадует долгожданными премьерами интересных фильмов. Ленту по душе найдут поклонники запутанного сюжета, увлекательных приключений, меткого юмора и эффектных визуальных решений.

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Кинолюбителей также обрадует возвращение на экраны мировых звезд, сыгравших главные роли. OBOZREVATEL расскажет, какие премьеры ждут нас уже скоро (чтобы посмотреть трейлеры, доскролльте к концу страницы).

"Индиана Джонс и Часы Судьбы", 29 июня

В конце этого месяца Walt Disney Pictures представят продолжение истории о легендарном герое-археологе в финальной части культовой франшизы. Харрисону Форду придется вспомнить, какие невероятные приключения, загадки и опасность могут подстерегать его на каждом шагу, а зрителям предстоит пережить с актером все неожиданные повороты сюжета.

"Барби", 20 июля

Меньше месяца осталось до премьеры ленты, поднявшей на уши не только киноиндустрию, но и мир моды. Непревзойденная Марго Робби предстанет в образе живой куклы, которая жила в "идеальном" мире, пока вместе с Кеном – Райаном Гослингом – не оказалась в реальном мегаполисе. Что ждет их и как это повлияет на личности главных героев – смотрите в кинотеатрах.

"Трое разбойников и лев", 6 июля

Студия Qvisten Animation в июле обрадует детей и взрослых, которым надоела типичная анимация. "Три разбойника и лев" – это "пластелиновый" мультфильм с простым и веселым сюжетом, который точно понравится малышам. История расскажет о трех преступниках, живущих со львом, из-за чего их боятся горожане. Однако их судьба меняется, когда похищенная тетушка Софи, которую негодяи хотели заставить убирать в их доме, учит главных героев достойно вести себя, правильно жить и помогать людям.

"Миссия Невыполнима: расплата. Часть первая", 9 июля

Том Круз в роли именитого агента ЦРУ Итана Ханта удивит фанатов франшизы новыми трюками, а режиссеры наполнили картину динамическими сценами, глубокими переживаниями героев и увлекательным визуалом. Новая часть не разочарует фанатов истории о тайном агенте.

"Астрал: Красная дверь", 6 июля

Любителей пощекотать себе нервы также ждет новинка. Продолжение франшизы "Астрал" погрузит зрителей в мистическую атмосферу и ответит на вопросы, которые ранее перед ними ставили. Джош и его сын-подросток Далтон должны заглянуть за ту самую красную дверь, чтобы столкнуться с потусторонним снова.

"Имение с привидениями", 27 июля

Студия Walt Disney Pictures объединила остроумные шутки, приключения и скримеры в одну ленту, чтобы подарить увлекательную и мистическую историю зрителям. Фильм расскажет о матери и сыне, которые привлекают разношерстную команду так называемых специалистов и просят их избавить дом от сверхъестественных жителей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что студия Netflix показала тизеры второго сезона громкого сериала "Игра в кальмара" и реалити-шоу по мотивам киноленты.

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