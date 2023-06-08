60-летний Том Круз вернулся к роли агента ЦРУ в новой части 'Миссия невыполнима'. Эксклюзивные видеокадры

В июле 2023 года на большие экраны выйдет новый фильм культовой франшизы "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Лента станет седьмой по счету киноисторией об агенте ЦРУ Итане Ганте, роль которого неизменно воплотил Том Круз. Впервые он примерил образ именитого шпиона в далеком 1996 году, но и сейчас, 27 лет спустя, актер самостоятельно выполняет все самые сложные трюки своего персонажа.

Видео дня

Так, в новой части зрители увидят сцену, которая успела стать культовой еще до выхода фильма на экраны. В ней Итан Гант прыгает с высокой скалы на мотоцикле. Официальный дистрибьютор Paramount в Украине B&H Film Distribution рассказал OBOZREVATEL, как снимался этот эпизод (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подготовка к сверхопасному трюку длилась больше года. За это время 60-лентнему Тому Крузу пришлось 500 раз прыгнуть с парашютом, а также сделать 13 тысяч затяжных прыжков на мотоцикле с трамплина.

Для репетиции этой сцены построили специальное тренировочное сооружение, которое имитировало обрыв. Затем похожий трамплин, только уже выше и длиннее, разметили на реальном обрыве. Круз в образе агента ЦРУ на высокой скорости съехал со скалы, после чего прыгнул в бездну.

Весь процесс подготовки и собственно выполнения трюка сняли для отдельного эксклюзивного видео.

Автором сценария и режиссером новой части шпионского экшна стал Кристофер МакКуорри, который ранее работал над созданием двух фильмов этой серии – "Нация изгоев" и "Фолаут".

Главные роли в ленте также сыграли Пом Клементьев, Гейли Этвелл, Ванесса Кирби и Ребекка Фергюсон.

Известно, что бюджет производства составил 290 миллионов долларов (около 10,6 млрд гривен).

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