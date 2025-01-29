В скандальном 'Белом лотосе' снялся российский актер, сравнивавший себя с Путиным

В скандальном сериале от НВО "Белый лотос" снялся российский актер Юрий Колокольников. Его лицо появилось в трейлере 3 сезона киноленты. Интересно, что раньше из-за жалоб украинцев вокруг съемок с пророссийским сербским актером Милошем Быковичем им пришлось отменить сотрудничество с артистом из-за политической позиции.

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Теперь в трейлере к новому сезону "Белого лотоса" можно заметить в двух кадрах россиянина Колокольникова: на вечеринке и в бассейне. Однако в перечне актеров на популярном сервисе для оценки кино IMDb его не найти.

Росмедиа считают, что в киноленте он заменил серба Милоша Быковича, однако об этом ничего не известно, ведь на эту роль претендовал болгарский актер Юлиан Костов.

"Если вы вдавались в вопрос: куда после финала пошел Ронин, то знайте, что он отправился на ретрит в "Белый лотос"! Юрий Колокольников в трейлере третьего сезона самого главного сериала на планете прямо сейчас", – сообщал российский режиссер Макс Шишкин.

К слову, Юрий Колокольников считает себя популярным селебрити из-за съемок в нескольких проектах Голливуда. Поэтому он также сравнивал себя с диктатором Владимиром Путиным, которого знает весь мир.

"Самое смешное, что по условиям контракта я должен об этом молчать. Я и молчал целых пол года. Давным-давно снялся, у меня уже какая-то новая творческая жизнь пошла... А когда создатели "Игры престола" анонсировали новый сезон с моим участием, здесь начался такой шквал и бум. Не ожидал такого масштаба! медиа, и я на ней, по-моему, был как… Путин. Все журналисты так радовались, что я там снялся. Знаете, без зависти очень искренне. И я сам, не знаю почему, вместе с ними этому безумно радовался как дурачок", – говорил он в одном из интервью российским медиа.

Напомним, сначала стриминговая компания HBO опубликовала список актеров, которые будут сниматься в новом сезоне "Белого лотоса". Среди них зрители заметили уроженца Сербии и поклонника "русского мира" Милоша Быковича и поэтому заявили, что будут бойкотировать сериал.

Позже Министерство иностранных дел Украины также отреагировало на участие в сериале пророссийского актера, но ответа от HBO не получило. Уже позже кинокомпания заявила, что на место Быковича взяла болгара Костова.

Ранее OBOZ.UA писал, что студия "Квартал 95" сняла фильм-"прививку от русского мира", но в сети отреагировали неоднозначно.

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