От авторов 'Слуги народа': Студия 'Квартал 95' сняла фильм-'прививку от русского мира', но в сети отреагировали неоднозначно. Тизер

Студия "Квартал 95" представила первый тизер фильма под названием "раша гудбай", премьера которого запланирована на 27 марта 2025 года. Авторы "Слуги народа" пообещали, что лента станет своеобразной "прививкой от русского мира".

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Согласно анонсу в фильме покажут историю украинки, жившей 10 лет в оккупации, которая стала проповедницей российских фейков о своей стране. По сюжету, женщина оказывается в Ужгороде вместе с сыном и это должно кардинально изменить ее жизнь.

В тизере главная героиня садится в поезд вместе с сыном, думая, что едет в Москву, пока не оказывается в Ужгороде Закарпатской области. Паникуя, она дает наставления ребенку: на все отвечать "Слава Украине" или "Путин х*йло".

В Украине уже неоднозначно отреагировали на тизер Студии "Квартал 95". В сети появилось множество гневных отзывов. Украинская журналистка Алина Доротюк написала, что видео от авторов "Слуги народа", указывающее на "неполноценность украинцев", совсем не побуждает к просмотру ленты.

"Хотя – актерский состав впечатляет: Андрей Исаенко, Екатерина Варченко, Алексей Нагрудный... О певице и дочери владельца супермаркетов АТБ Анне Буткевич корректно промолчу. Сами же создатели фильма обещают, что их лента станет так называемой "прививкой от русского мира, – написала она. – Ну, главное, чтобы не было как всегда – зашли с гениальной идеей, которую в конце превратили в .... Или, как я люблю говорить, начали за здоровье, закончили за упокой".

В целом мнения в сети разделились. Одни писали в комментариях, что "Квартал 95" снял что-то интересное, потому хотелось бы это посмотреть.

Однако нашлись и те, кому категорически не понравилось увиденное:

"В который раз разделяете украинцев на сорта, травите собственное население, игнорируете весь тот ужас, который происходит на временно оккупированных территориях. В каком вакууме надо жить, чтобы написать, снять и играть в этом творении? Опять спишете на то, что мы, мол, не так понимаем ваши гениальные шутки".

"Описание звучит еще хуже. Это же надо мозгов не иметь, чтобы такое вообще снимать".

"Треш, как это напоминает российские комедии".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как в коллективе "Квартала 95" отреагировали на скандал с "сиськадовском".

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