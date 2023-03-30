В сериале ''Счастливы вместе'' еще в 2006-м Россия ''присвоила'' себе украинские территории: Изюм, Бердянск и другие города показали на карте РФ. Видео

Российский сериал "Счастливы вместе" долгие годы крутили на украинском ТВ, где он пользовался большой популярностью. Однако этот проект, как и большинство других, был очередным рупором кремлевской пропаганды, где через призму "юмора" принижали украинцев и возвеличивали РФ. Так, в одной из серий первого сезона, который вышел на экраны в далеком 2006 году, Букины отправились отдыхать на Азовское море в выдуманное поселение под названием Старая Чушка, которое, как показали на карте на экране, территориально находилось в районе Херсонской и Запорожской областей. Однако герои гордо говорили, что это Российская Федерация.

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Это заметил один из пользователей TikTok и записал в соцсеть соответствующее видео. Оно стало вирусным.

В эпизоде показывают маршрут, которым едет одиозное семейство из Екатеринбурга на курорт на Азовское море. Продавец обуви Гена Букин "патриотично" заявляет, что он с женой и детьми будут отдыхать в России. По дороге он рассказывает Свете и Роме о "достопримечательностях" родины.

Остановки Букины делают также в выдуманных населенных пунктах, но по карте видно, что это никакая не Россия, а Украина. Персонажи проезжают Харьковскую и Донецкую область. Затем – Запорожскую и Днепропетровскую – города Никополь, Энергодар, Мелитополь, Бердянск.

Уже тогда, в обычном комедийном сериале, Россия "присвоила" себе украинские территории, большинство из которых сейчас по-настоящему оккупированы или же были оккупированы в начале полномасштабного вторжения.

Украинцы под роликом пишут, что были слепы, ведь не замечали этого.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в 16-й серии 34-го сезона мультсериала "Симпсоны" высмеяли главу РФ Владимира Путина, его диктаторскую политику и длинный стол для переговоров. Сценаристы комедии создали аллюзию на тирана, которую легко распознали зрители из Украины

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