В Каннах покажут байопик о российском имперце Лимонове, отрицавшем право Украины на независимость

Российский режиссер Кирилл Серебренников, который якобы считается оппозиционером, снова едет на Каннский кинофестиваль. Там он презентует биографическую ленту об известном российском имперце, одиозном писателе и политике Эдуарде Лимонове, который из-за своих антиукраинских заявлений стал персоной нон грата в Украине еще во времена президентства Леонида Кучмы.

И хотя организаторы фестиваля продолжают уверять, что якобы осуждают агрессию РФ, Серебренников уже во второй раз за время полномасштабной войны будет представлять свое кино на этой международной площадке – он же, видите ли, "оппозиционер". А на этот раз его лента еще и будет рассказывать об одном из самых известных российских украинофобов. Программу Каннского кинофестиваля обнародовало издание Variety.

Так, лента Серебренникова получила название "Лимонов. Баллада об Эдичке". Это первый международный англоязычный фильм, в котором скандально известного советского писателя и политика играет британец Бен Уишоу. Байопик снят по книге Эммануэля Каррера.

Снимали фильм в России. На его производство потратили 10,5 миллиона долларов. Это самая дорогая картина в арсенале Серебренникова.

Кто же такой Эдуард Лимонов? Ко всему уже выше перечисленному можно добавить, что Лимонов был членом "оппозиционного" движения "Другая Россия". Он известен своими украинофобными, шовинистическими и ксенофобными высказываниями. А самое абсурдное в этом всем, что Лимонов – украинец по происхождению.

Имперец негативно относился к независимости Украины. В 1999 году в соответствии с постановлением СБУ был провозглашен персоной нон грата в связи с призывами к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, тогда он призвал пересмотреть статус Севастополя и передать его России, а в 2018 писатель призвал разделить Украину и Казахстан.

Вот одно из его высказываний: "Я бы взял в состав России те области, которые наверняка приживутся в России: Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую и, может быть, задумался бы, брать или нет Днепропетровску. Дело в том, что нужно спешить и брать все, что можно до того, как Украина вступит в НАТО, а Украина обязательно вступит в НАТО, после вступления, чтобы воссоединить с Россией украинские области, придется конкретно воевать с НАТО. Поэтому нужно сейчас торопиться".

Лимонов скончался 17 марта 2020 года.

Напомним, в 2022 году Серебренников презентовал на Каннском кинофестивале фильм "Жена Чайковского". Что было не так с речью российского режиссера на пресс-конференции в Каннах – читайте в нашем материале.

Как писал OBOZ.UA, недавно путинисты сообщили, что на кинорынке The Marché du Film, который будет проходить в Каннах одновременно с Каннским кинофестивалем, покажут пропагандистскую ленту "Брат-3". Главную роль в фильме сыграл рэпер Птаха, с 2014 года открыто поддерживающий оккупацию украинских территорий Россией. Впрочем, представители кинорынка отреагировали на это заявление и раскрыли, что россияне соврали. Подробности – по ссылке.

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