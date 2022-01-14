Умер оскароносный режиссер фильмов "37,2 по утрам" и "Дива"

В Париже умер режиссер Жан-Жак Бенекс, фильм которого "37,2 по утрам" (1986) получил "Оскар". Известному французскому кинодеятелю было 75 лет.

Как пишет издание Le Parisien, причиной смерти Бенекса стало тяжелое онкологическое заболевание – лейкемия. Режиссер в четверг, 13 января, скончался в своем доме. Рядом с ним находились жена Аньес и дочка Фрида.

Париж – родной город звезды, он родился и вырос в французской столице. В киноиндустрию Бенекс пришел в 1960-х. Сперва он был ассистентом режиссеров Жака Беккера, Клода Берри, Клода Зиди, а в 1978 году представил первую личную работу – короткометражку "Собака месье Мишеля".

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Спустя три года кинодеятель выпустил дебютное полнометражное кино. Мелодрама "Дива" получила позитивные отзывы, а вместе с тем – четыре премии "Сезар", в том числе в номинации "Лучший первый фильм".

Бенексу удалось обрести известность, а также доверие знаменитых актеров. В его кинолентах снимались Жерар Депардье, Беатрис Далль, Ив Монтан, Ришар Боринже и другие.

Второй фильм режиссера – "Луна в сточной канаве" (1983) – показали на Каннском кинофестивале. Всего картины режиссера были номинированы на премию "Сезар" девять раз.

Позже Бенекс создал рекламные ролики для компаний Fuji, Esso, Renault и Apple. В 2016 году он возглавил жюри XIX Токийского международного кинофестиваля, а в последние годы жизни занимался продюсированием.

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