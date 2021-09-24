Украину на 'Оскаре' представит фильм Наталки Ворожбит: о чем он. Видео

Оскаровский комитет выбрал кино, которое представит Украину в номинации "Международный полнометражный фильм" на ежегодной церемонии вручения наград. Им стал проект украинского режиссера Натальи Ворожбит.

Об этом сообщили на официальной странице Украинского Оскаровского Комитета в Facebook. Фильм под названием "Плохие дороги" является изображением военных событий, произошедших в 2015 году (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте новость до конца).

По словам Натальи Ворожбит, в отличие от фильма "Киборги", который посвящен силе духа людей и является мужским взглядом на российско-украинскую войну, фильм "Плохие дороги" посвящен человеческой слабости и является женским взглядом на эту же войну.

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Художественная картина, состоящая из 4 частей, продемонстрирует отношения между людьми в условиях военных действий. Это 4 различные историии на фоне одной трагедии.

"Четыре разбежности дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, излучения ненависти, нарушение личных границ на фоне нарушения границ государственных", – говорится в посте.

В первой истории действие будет происходить на блокпосте. Сюжет крутиться вокруг директора школы. Следующая часть изобразит отношения молодой девушки и ее бабушки. В третьей части мы узнаем о журналистах на войне. И напоследок авторы подготовили историю о девушке, которая случайно сбивает курицу и вынуждена рассчитываться с ее хозяевами.

В этом году победителя выбирали 11 членов комитета, три из которых не имели права голосовать из-за разногласий интересов. "Плохие дороги" получили 5 голосов и 3 дополнительные балла.

"Нынешние конкурсанты были по-настоящему конкурентными и драматичными. Соревновались фильмы, в которых среди прочих есть качества, которые безусловно необходимы для перспективного участия в оскаровской гонке. Пожелаем "Плохим дорогам "творческих успехов", – прокомментировал выбор судей Председатель Украинского Оскаровского комитета Алик Шпилюк.

Напомним, что OBOZREVATEL писал, между какими фильмами эксперты выбирали в этом году.