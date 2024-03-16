За 96-летнюю историю премии Американской академии киноискусства украинцев, удостоившихся ее, было бы девять, если бы не личный конфликт Квитки Цисык с режиссером фильма "Ты осветила жизнь мою" Джозефом Бруксом. Песня, которую исполнила Квитка, Оскар в 1978 году получила, но премию вручили другой певице, а Цисык даже вырезали из титров.

Поэтому формально украинцев-оскароносцев вместе с авторами пронизывающего до глубин документального свидетельства "20 дней в Мариуполе" восемь. Половина из них – мои земляки из Харькова: Варвара Каринская, Евгений Мамут, Мстислав Чернов и Василиса Степаненко.

Каждый из восьмерки заслуживает того, чтобы коротко напомнить о его вкладе в большое киноискусство.

Варвара Каринская, дизайнер одежды. Родилась и 40 лет прожила в Харькове. В 1920-х уехала в Париж, где работала над костюмами для балета вместе с Сальвадором Дали и Марком Шагалом. Позже переехала в США и быстро завоевала Голливуд. Наряды от Каринской носили Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Ингрид Бергман и другие великие актрисы и актеры. Премию Оскар получила в 1949-м за костюмы к фильму "Жанна Д’Арк".

Евгений Мамут. Выпускник Харьковского политехнического института. Эмигрировал в США в начале 1980-х. Специальным техническим Оскаром был награжден в 1987 за разработку спецэффектов к фильму "Хищник" с Арнольдом Шварценеггером.

Джек Пэланс. Оскар получил в 1992 за комедийную роль второго плана в фильме "Городские пижоны", хотя наибольшую известность приобрел как актер вестернов. О том, что он украинец и зовут его на самом деле Владимир Палагнюк, сообщил прямо во время получения статуэтки Оскара.

Анатолий Кокуш. В 2006 был отмечен сразу двумя техническими "Оскарами" - за разработку гиростабилизированного крана U-Crane и за операторские краны серии "Каскад". Зрителю эти названия мало о чем говорят. Зато названия фильмов скажут о многом: например, полет Леонарда Ди Каприо и Кейт Уинслет на носу "Титаника" был снят с помощью крана Кокуша.

Елена Андрейчева. Родилась в Киеве, в 1995 уехала учиться и работать в Лондон. В 2020 стала лауреатом Оскара за короткометражный документальный фильм "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)", снятый в Афганистане.

И, конечно же, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко и Евгений Малолетка. Мстислав Чернов и Василиса Степаненко – коренные харьковчане, Евгений Малолетка родом из временно оккупированного Бердянска.