Украинский фильм "Фарфоровая война" номинировали на "Оскар 2025". Трейлер
Документальный фильм "Фарфоровая война", снятый американским режиссером Бренданом Белломо и харьковчанином Славой Леонтьевым, номинировали на "Оскар 2025". Лента сразится за приз в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
Об этом стало известно во время объявления всех претендентов на золотую статуэтку на YouTube. Это уже второй год подряд украинская лента будет бороться за победу в этой категории. На прошлой церемонии награду забрал фильм "20 дней в Мариуполе".
"Фарфоровая война" рассказывает историю трех художников-керамистов в Харькове в начале российского вторжения 2022 года. Главные герои – Слава Леонтьев, его жена Анна Стасенко и их друг Андрей Стефанов – остались в городе в самый опасный момент.
Они боролись с врагом, используя свое тонкое чувство прекрасного и изготавливая фарфоровые изделия, резко контрастировавшие с руинами зданий.
"Интересно, что показать художников планировали в другом контексте и до полномасштабной войны, однако реалии 2022 года изменили сюжет. Когда Россия напала, мы решили, что нужно поведать совсем другую историю. Мы узнали, что они остаются в Украине, что с ними все хорошо, но они собираются продолжать заниматься искусством, и в этот день нам стало известно, что Слава отбивается", – делилась сценаристка Аниэла Сидорская.
Кроме режиссуры Леонтьев также помогал городу обороняться. Он рассказывал: "Мы – харьковчане, родились в Харькове, однако долгое время жили в Крыму. Были вынуждены вернуться после аннексии. Во время аннексии у нас не было возможности защищать свою территорию… Но к началу большой войны я уже имел определенную экспертизу и мог присоединиться к войску. Поскольку я уже не так молод и здоров, я присоединился к подготовке наших обычных людей, идущих в войска, чтобы защищать свои дома и семьи".
Украинец подчеркивал, что для их команды важно донести правду о войне иностранной аудитории, а не количество наград за спиной. Отзывы некоторых зрителей продолжают вдохновлять создателей фильма.
Премьера фильма состоялась 20 января 2024 года на кинофестивале "Сандэнс" в рамках Конкурса документальных фильмов США.
Ранее OBOZ.UA писал, что накануне объявили номинантов "Золотой малины", называемой антипремией года.
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