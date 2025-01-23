Украинский фильм 'Фарфоровая война' номинировали на 'Оскар 2025'. Трейлер

Документальный фильм "Фарфоровая война", снятый американским режиссером Бренданом Белломо и харьковчанином Славой Леонтьевым, номинировали на "Оскар 2025". Лента сразится за приз в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

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Об этом стало известно во время объявления всех претендентов на золотую статуэтку на YouTube. Это уже второй год подряд украинская лента будет бороться за победу в этой категории. На прошлой церемонии награду забрал фильм "20 дней в Мариуполе".

"Фарфоровая война" рассказывает историю трех художников-керамистов в Харькове в начале российского вторжения 2022 года. Главные герои – Слава Леонтьев, его жена Анна Стасенко и их друг Андрей Стефанов – остались в городе в самый опасный момент.

Они боролись с врагом, используя свое тонкое чувство прекрасного и изготавливая фарфоровые изделия, резко контрастировавшие с руинами зданий.

"Интересно, что показать художников планировали в другом контексте и до полномасштабной войны, однако реалии 2022 года изменили сюжет. Когда Россия напала, мы решили, что нужно поведать совсем другую историю. Мы узнали, что они остаются в Украине, что с ними все хорошо, но они собираются продолжать заниматься искусством, и в этот день нам стало известно, что Слава отбивается", – делилась сценаристка Аниэла Сидорская.

Кроме режиссуры Леонтьев также помогал городу обороняться. Он рассказывал: "Мы – харьковчане, родились в Харькове, однако долгое время жили в Крыму. Были вынуждены вернуться после аннексии. Во время аннексии у нас не было возможности защищать свою территорию… Но к началу большой войны я уже имел определенную экспертизу и мог присоединиться к войску. Поскольку я уже не так молод и здоров, я присоединился к подготовке наших обычных людей, идущих в войска, чтобы защищать свои дома и семьи".

Украинец подчеркивал, что для их команды важно донести правду о войне иностранной аудитории, а не количество наград за спиной. Отзывы некоторых зрителей продолжают вдохновлять создателей фильма.

Премьера фильма состоялась 20 января 2024 года на кинофестивале "Сандэнс" в рамках Конкурса документальных фильмов США.

Ранее OBOZ.UA писал, что накануне объявили номинантов "Золотой малины", называемой антипремией года.

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