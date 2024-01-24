Украинские кинодеятели выразили недоверие Госкино и призвали перенаправить его рекордный бюджет на нужды ВСУ

Почти 200 украинских кинодеятелей написали открытое письмо президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру Украины, в котором выразили свое недоверие руководству Государственного агентства Украины по вопросам кино. В частности, представители отечественного киносообщества призвали ответственные органы перенаправить нынешний бюджет ведомства, достигший рекордной отметки в 589,6 миллионов гривен, на нужды Сил обороны.

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Эта сумма из госбюджета была выделена на поддержку кинематографии, в том числе документирование военных преступлений. Тем временем в письме кинодеятели заявили о "системном непрофессионализме Госкино, неблагочестии в работе и проваленной работе с международными партнерами".

"Безусловно, украинское кино, как и вся культура в целом, требует большого внимания и бюджетной поддержки для развития и репрезентации Украины в мире, и является мощным элементом культурной дипломатии. К величайшему сожалению, годы некомпетентной и неблагополучной работы руководства Госкино убеждают нас, что выделенные средства будут использованы неэффективно и с многочисленными нарушениями", – говорится в письме.

Кинодеятели также уточнили, что ведомство не имеет права или полномочия осуществлять документирование военных преступлений. Подписанты считают, что рекордные 589,6 миллиона гривен, выделенных на Госкино, будет правильнее направить на нужды защитников Украины.

"В то время как многие кинематографисты стали военнослужащими и нуждаются в адекватном обеспечении — от грелок для ног до дронов, правительство планирует выделить рекордное финансирование Государственному агентству по кино, которое функционирует без утвержденной стратегии, руководствуется некомпетентным Председателем, а решение об эффективном использовании средств принимает Совет по поддержке кинематографии, который должен по закону сложить свои полномочия в марте 2023 года", – уточнили в письме.

В настоящее время письмо подписали 195 деятелей кино и общественные организации "Украинская Киноакадемия", "Вавилон 13", "Современное украинское кино СУК", "Украинская гильдия режиссеров", "Искусство кино", "86" и UMIND. Все желающие могут присоединиться к подписанию.

Как писал OBOZ.UA, ранее стало известно, сколько зарабатывают члены Совета при Госкино в месяц, включая Юрия Горбунова, ранее оскандалившегося сериалом за 33 миллиона гривен из госбюджета. В 2022 году эта сумма составила почти 70 тысяч гривен, однако сейчас зарплату чиновникам заметно снизили. Подробности – в нашем материале.

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