"Пили и занимались сексом": Уилл Смит рассказал о бурном начале романа с женой

Голливудский актер Уилл Смит признался, что первые четыре месяца после начала отношений с женой Джадой Пинкетт Смит занимался с ней сексом по несколько раз в день. Однако пару настиг кризис в 2011 году и влюбленные временно расстались.

Подробностями личной жизни 53-летний актер поделился во время интервью на Apple TV с Опрой Уинфри. "Мы пили каждый день и занимались сексом по несколько раз в день в течение четырех месяцев подряд… Я начал задаваться вопросом, было ли это соревнованием", – цитирует Смита Daily Mail.

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Знаменитость пошутил, что тогда у него было две возможности: первая – удовлетворить женщину сексуально, вторая – "умереть, пытаясь это сделать".

"Поскольку вы живы, можно предположить, что вы выиграли соревнование", – пошутила Опра, рассмешив Смита.

"Знаете, те первые дни были впечатляющими. Я и Джада и по сей день, если начнем разговаривать, то это длится четыре часа... И похоже, что это главное, почему мы смогли выдержать и почему мы все еще вместе", – поделился актер.

Издание напомнило, что брак звезды переживал и трудные времена. Так, в своих новых мемуарах Смит рассказал, что сильно поссорился с супругой, потому что ей не понравилась вечеринка, которую он устроил в честь ее 40-летия.

Трехдневное празднование с гольфом, походами и проч. проходило в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Мужчина даже снял документальный фильм о Джаде. Однако жена звезды была категорически против такого размаха.

Возлюбленные поссорились, когда женщина требовала отменить оставшуюся часть праздника. Она назвала тусовку "самым отвратительным проявлением эго, которое она когда-либо видела в своей жизни".

В итоге в 2011 году пара взяла перерыв в отношениях, во время которого актер испробовал даже тантрические практики и запрещенные вещества.

В своей книге Смит вспомнил, как посещал шамана и принимал предложенный им галлюциногенный отвар из растений.

"Я парил глубоко в открытом космосе... Я был в триллионах световых лет от Земли", – написал о своих впечатлениях знаменитость.

Он также признался, что заявил консультантке по тантрической сексуальности Микаэле Бем, что хочет организовать гарем. Правда, своих планов мужчина не реализовал, а вскоре Уилл и Джада помирились.

Коротко о звездах:

53-летний Уилл Смит и 50-летняя Джада Пинкетт-Смит долгое время дружили, прежде чем начать встречаться. Они поженились в 1997 году.

В браке у них родилось двое детей: сын Джейден, которому уже исполнилось 23 года, и дочь Уиллоу, недавно отметившая свое 21-летие.

У Уилла также есть старший сын Уиллард от первого брака с актрисой Шири Зампино.

О самых известных фильмах, где Смит сыграл главную роль, читайте по ссылке.

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