Мое сердце разбито: Болдуин впервые выступил с заявлением после случайного убийства украинки на съемках
Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно смертельно ранил свою коллегу, оператора Галину Гатчинс, впервые прокомментировал трагедию. Он заявил, что его сердце разбито, а также, что он сотрудничает с правоохранителями.
Заявление он опубликовал в пятницу, 22 октября, на своей странице в Twitter. Как известно, актера отпустили после допроса в полицейском участке в штате Нью-Мексико.
Болдуин написал, что полностью приобщается к расследованию, чтобы выяснить, как произошла трагедия.
"Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Гатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – написал актер.
Он также добавил, что держит связь с мужем погибшей и оказывает ему и семье Галины поддержку.
"Мое сердце разбито за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину", – добавил Болдуин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Болдуин случайно застрелил украинку Галину Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Он держал в руках реквизитную винтовку, которая должна была стрелять холостыми патронами, но дала осечку. Трагедия произошла 22 октября.
Галину госпитализировали на вертолете в больницу, однако она умерла. Кроме того, Болдуин случайно ранил режиссера Джоэла Соуза, которого доставили в больницу на машине скорой помощи.
В сети нашли пост актера, где он определил свою будущую судьбу. Звезда интересовалась чувствами людей, которые совершают убийство.
Подруга покойной украинки Оксана Стефанишина, рассказала, какой Галина была в жизни. По ее словам, еще в студенческие года, когда они познакомились, Гатчинс уже казалась ей талантливой и целеустремленной.