Цымбалюк интригующе ответил, ждать ли украинцам 2 сезон ''Спіймати Кайдаша''

Звезда украинского драматического сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк заинтриговал поклонников. По словам актера, ранее о продолжении истории речь не шла, однако теперь он не насколько категоричен.

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Вполне возможно, что украинцы снова увидят своих любимых героев на экранах. Интригующий пост появился на странице знаменитости в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Скажу откровенно, именно этот вопрос я слышал наибольшее количество раз в своей жизни! А еще стало доброй традицией: канал СТБ показывает "Кайдашев" и у меня завален директ сообщениями. Конечно, мне, говорю от имени всей съемочной группы, безгранично приятно слышать от вас все эти слова", – начал Тарас Цымбалюк, исполнивший главную роль.

Актер признался, что его поражает, как часто фанаты просматривают сериал 2020 года и спрашивают его о продолжении. По словам звезды, вопрос о новых сериях он слышит несколько раз в неделю.

"Теперь самое главное: "Будет ли продолжение?" Я реально слышу этот вопрос несколько раз в неделю. И знаете, если раньше ответ сводился к практически четкому "нет", то сейчас – все может быть. Конечно, хочется верить в продолжение такого народного, нашего украинского сериала", – закончил Цымбалюк.

Интересно, что в сентябре 2022 года другая актриса сериала Антонина Хижняк уверяла, что второго сезона никогда не было в планах. Хоть актеры и вернулись бы на съемочную площадку с удовольствием.

Как писал OBOZREVATEL, сериал "Спіймати Кайдаша" был снят по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого "Кайдашева сімʼя", однако в сюжет были внесены заметные изменения. В частности, события разворачивались в период с 2005 по 2014 год (в оригинале события разворачивались в 1860 году). Подробнее об актерах, их персонажах и самом сериале – читайте в нашем материале.

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