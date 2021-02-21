Самые ожидаемые кинопремьеры весны 2021: трейлеры и даты выхода

В большинстве регионов Украины пока не собираются ужесточать карантин, так что кинотеатры будут открыты ближайшие месяцы.

А это значит, что впереди – насыщенная киновесна. Зрители уже с нетерпением ждут на больших экранах увидеть Эмму Стоун в роли Круэллы, а также посмотреть номинированную на "Оскар" картину "Земля кочевников". Какие еще премьеры должны состояться этой весной – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. "Трафик"

Дата выхода: 11 марта

В основу сюжета этого триллера легла история о контрабанде наркотиков между США и Канадой. Фильм расскажет о профессоре, который узнал, кто стоит за массовыми продажами противозаконного обезболивающего. В ленте снялся легендарный актер Гари Олдман, дочь Джонни Деппа Лили-Роуз и другие.

2. "Земля кочевников"

Дата выхода: 25 марта

"Земля кочевников" – это первый фильм в истории, получивший одновременно и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля, и приз зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто. Кроме того, фильм также номинирован на "Оскар". Кинокартина расскажет о жизни женщины, которая лишается всего и ей ничего не остается, кроме как заняться кочевничеством по западу США в доме на колесах. Главную роль в фильме исполнила оскароносная актриса Фрэнсис МакДорманд.

3. "Годзилла против Конга"

Дата выхода: 25 марта

Фантастический боевик от Warner Bros с Александром Скарсгардом и Милли Бобби Браун расскажет о неизведанных землях острова Черепа, который населен жуткими монстрами. В фильме сойдутся в неравной схватке Годзилла и Кинг-Конг, чтобы побороться за титул абсолютного Короля Монстров. При этом, человечество окажется в смертельной опасности.

4. "Плохие дороги"

Дата выхода: 1 апреля

В прокат этой весной выходит украинский фильм-призер Венецианского кинофестиваля режиссера Наталки Ворожбит. Кинолента состоит из пяти новелл о жителях Донбасса и украинских военных, чья жизнь проходит по обе стороны линии разграничения. Также в фильме есть интересная метафора "плохих" дорог, которые сбивают с истинного пути.

5. "Черная вдова"

Дата выхода: 6 мая

Скарлетт Йоханссон снялась в отдельном фильме Marvel о приключениях Черной вдовы. Любопытно, что режиссером ленты стала женщина – австралийка Кейт Шортланд. Поклонники ожидают от картины такого же напряжения, как и в другом известном фильме Шортланд "Берлинский синдром". По сюжету, главная героиня пытается справиться с навалившимися на нее бедами и воспоминаниями.

6. "Круэлла"

Дата выхода: 27 мая

Этой весной выходит долгожданный приквел "101 далматинца". В главной роли – звезда фильма "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун. Именно она воплотит на экране злодейку Круэллу де Виль, которая на этот раз не собирается пустить щенков на шубу... События будут происходить в 1970-е годы в Лондоне в эпоху панк-рока, поэтому при просмотре стоит уделить отдельное внимание стилю героев.

7. "Форсаж 9: Безудержная сага"

Дата премьеры: 27 мая

В очередном фильме легендарной франшизы Вин Дизель снялся в главной роли – роли Доминика Торетто. Режиссером стал Джанстин Лин, который занимался постановкой третьей, четвертой, пятой и шестой частей. В фильме появится также и Шарлиз Терон. Известно, что девятую часть "Форсажа" снимали в трех странах: Великобритании, Таиланде и Грузии.

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