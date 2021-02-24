Топ-10 фантастических фильмов, которые покажут в 2021 году

В 2021 году на экранах кинотеатров планируют представить множество интересных фантастических фильмов. Многие из них должны были выйти еще в 2020-ом, но из-за пандемии коронавируса премьеры перенесли.

Если вы любите научную фантастику, то эти картины вам стоит посмотреть. Подробней о предстоящих киноновинках – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Картина Чеда Хартигана рассказывает о вирусе, который стирает память у людей – лучшие музыканты забывают, как играть на инструментах, пилоты самолетов прямо в воздухе не могут вспомнить, как держать в руках штурвал, а у Джуда, женатого на Эмме, начинают исчезать воспоминания о возлюбленной.

Главный герой Тодд – единственный мальчик в городе Прентисстауне, населенном только мужчинами. После войны с монстрами поселенцы были инфицированы вирусом Шума, и все женщины бесследно исчезли. Теперь выжившие мужчины могут слышать мысли друг друга...

Эван Майклс страдает от необычного недуга: он в деталях помнит все, что с ним происходило в двух прошлых жизнях. В поисках ответов Эван натыкается на древнее тайное общество "Когномина", члены которого, так же, как и он, помнят о своих прошлых жизнях...

У сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока он однажды не выясняет, что окружающий его мир – часть огромной видеоигры, где игроки могут делать все, что захотят. И только он может спасти этот мир от окончательного уничтожения.

Сценарий будет строиться вокруг расследования детектива Дэвида Кармайкла, ищущего дочь создателя роботов, Города, но случайно он наталкивается на данные о подлинной истории создания колоний.

В будущем человечество проигрывает в войне с инопланетным вторжением. Для победы в войне ученые разрабатывают технологию, позволяющую призывать солдат из прошлого для участия в войне будущего.

Действие фильма происходит как продолжение событий, рассказанных в первой части. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает от напавшего на них монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что кроме монстров есть и другие существа…

Сюжет охватывает половину первой книги вселенной Дюны и повествует о жизни Пола Атрейдеса, который должен сплотить фрименов и победить в войне за планету Арракис.

Молодая девушка увлечена модным дизайном. Волею случая она попадает в Лондон 1960-х годов и сталкивается со своим кумиром, ослепительной певицей. Однако этот Лондон не то, чем кажется, и время начнет распадаться с мрачными для героини последствиями.

Фантастическая драма о мужчине, который недавно пережил весь спектр жизненного негатива: развод, а затем увольнение. После всего этого он встречает странную женщину, которая считает, будто весь мир вокруг – компьютерная симуляция.

Многие считают, что за период карантина пересмотрели все известные фильмы и сериалы. Несмотря на это – есть картины, которые остались незамеченными после премьеры. OBOZREVATEL составил список кинолент, которые вы могли пропустить в 2020 году.

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