Что посмотреть на Новый год? Топ-7 фильмов, которые вернут в детство и обеспечат праздничное настроение

Самый простой способ, помогающий создать новогоднее настроение – просмотр старых фильмов. Они не только обеспечат атмосферу праздника, но и отлично подойдут для ностальгии. Зритель, услышав знакомую музыку и фразы из кинолент, мысленно возвращается в детство.

В преддверии Нового года, OBOZREVATEL собрал подборку кино, которые стоит посмотреть.

1. "Бесконечная история" (1984)

Это сказка, напоминающая зрителям о ценности мечтаний и фантазий. В ней говорится о десятилетнем Бастиане, который случайно находит таинственную книгу. Открыв ее, главный герой попадает в мир, где улитки бегают, собаки летают, а драконы перемещаются в пространстве без крыльев.

Мальчик узнает о том, что волшебной стране грозит Ничто, рожденное "несбыточными мечтами". Узнайте, удастся ли мечтателю Бастиану благодаря силе воображения спасти чудо-мир.

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2. "Санта-Клаус" (1994)

Главный герой Скотт развелся со своей женой. На новогодние праздники он пригласил домой сына Чарли, чтобы не потерять с ним родственную связь. Ожидая гостя, мужчина решил убраться в доме, приготовить вкусную индейку и продумать развлечения. Вдруг он увидел на крыше собственного дома чудака, и попытался его прогнать.

Незнакомец, оказавшийся настоящим Санта-Клаусом, испугался, от чего у него начался сердечный приступ. Теперь Скотт должен вместе с сыном спасти Рождество.

3. "Карнавальная ночь" (1956)

Комедия Эльдара Рязанова – это легкий сюжет, наполненный сатирой и добрым юмором. Она повествует о том, как в канун Нового года работники Дома культуры готовятся презентовать зрителям развлекательную программу. Однако в процесс вмешался Серафим Огурцов, исполняющий обязанности директора заведения. Ему не понравились идеи выступлений: мужчина решает заменить их на "более серьезные".

Молодежи не импонирует это решение, поэтому она ищет способ, как перехитрить человека с консервативными взглядами.

4. "Ирония судьбы, или С легким паром" (1975)

Этот фильм уже стал новогодней традицией как салат оливье, мандарины или украшение елки. Даже если вы знаете наизусть реплики актеров или не фанатеете от советской классики – можно включить "Иронию судьбы..." как фон, пока готовите блюда. Это поможет создать праздничную атмосферу.

5. "Подарок на Рождество" (1996)

Главный герой, которого сыграл Арнольд Шварценеггер, слишком много работает и не может уделять время своему маленькому сыну. На Рождество он обещает малышу, что приобретет Турбомена – на то время самую популярную и желанную игрушку детей. Вот только не он один планировал сделать такой подарок, так что за эту вещь придется бороться еще с одним папой.

6. "Один дома" (1990)

Кевин остался дома один, ведь родные забыли взять его на отдых в Париж. Все, как он и мечтал: ему не надоедает брат, а родители и родственники не читают морали. Мальчик наслаждается свободой. Он делает все, что долго запрещали: разбрасывает по дому игрушки, включает громко музыку, питается вредной едой и т.д. Вдруг Кевин замечает возле собственного дома грабителей, узнавших о том, что никого нет дома.

7. "Магазинчик за углом" (1940)

В довоенное время не было интернета, а соцсетей – тем более. Одинокие люди часто заводили романы с помощью писем. Главные герои фильма, Джеймс и Маргарет, влюбились именно так: они активно писали друг другу нежные тексты, но не виделись вживую. По крайней мере пара так думала. Юноша и девушка даже не подозревали, что в жизни работают в одном магазине, где продаются подарки, и терпеть не могут друг друга.

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