Кроме 'Гарри Поттера': 5 лучших фильмов с Дэниелом Рэдклиффом

Дэниелу Рэдклиффу 23 июля исполнилось 32 года! Он буквально вырос на наших глазах. После окончания "поттерианы" зрители ожидали, что Редклифф так и останется узником одной роли, но он смог удивить всех.

Так, харизматичный британец к своему 32-летию успел сняться и в авторском кино, фильме ужасов, боевике и разных комедиях – романтических и с черным юмором. OBOZREVATEL решил собрать самые интересные фильмы с Дэниелом Редклиффом в главной роли к его дню рождения.

1. Рога, 2013

Жанр: ужасы, фэнтези, триллер

Рэдклифф играет главного героя по имени Иг Перриш. По сюжету, его девушка умирает. Он отчаянно топит в вине свое горе и не замечает, как на его голове появляются мистические и жуткие рога. Как выяснилось, вместе с ними у Ига появился дар выводить на чистую воду всех людей поблизости. И они также начинали делиться самыми сокровенными мыслями о нем самом.

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2. Человек – швейцарский нож, 2016

Жанр: фэнтези, трагикомедия

Этот фильм понравится далеко не всем. Ведь на протяжении всей картины вам придется наблюдать за полуживым разлагающимся трупом.

По сюжету, Хэнк разбивается на лодке у какого-то заброшенного острова. У него заканчивается еда, никакой связи нет, он в отчаянии. За секунду до самоубийства героя к берегу прибивает труп, с которым у Хэнка завязывается крепкая дружба, а вскоре и появляется надежда на спасение.

Отметим, что эта кинокартина завоевавшая приз за лучшую режиссуру на фестивале независимого кино "Сандэнс".

3. Джунгли, 2017 год

Жанр: драма, приключения

"Джунгли" – это приключенческий триллер об экспедиции израильского золотоискателя Йосси Гинсберга в джунглях. Вместо сокровищ неподготовленному авантюристу предстоит встреча с ужасами необузданной природы. Он остается наедине не только с джунглями, но и самим собой.

4. Пушки Акимбо, 2019

Жанр: боевик, комедия

В кровавом экшене "Пушки Акимбо" Дэниел Редклифф занимается разработкой компьютерных видеоигр. Однажды, посматривая модное интернет шоу "Скизм", где люди пытаются друг друга убить, он не сдержался и начал оскорблять организаторов, вступив с ними в перепалку.

Только отвечать за свои слова ему пришлось не в интернете, а наяву: организаторы похитили его девушку, а к рукам главного героя прибили две пушки, заряженные по 50 патронов в каждой.

5. Побег из Претории, 2020

Жанр: триллер, драма

Действия фильма происходят в ЮАР, в 1970-е годы. В стране царит режим апартеида. Герой Рэдклиффа попадает за решетку в "Преторию" за распространение агитационных листовок. Он с другими узниками решает бежать из тюрьмы, которая известна как одна из самых жестоких в мире.

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О точной сумме, которую заработал Дэниел Рэдклифф на съемках в "Гарри Поттере".