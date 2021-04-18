Топ-5 новых киношедевров на вечер, которые вы точно еще не видели

Если вы тратите больше времени на поиски стоящего фильма, чем на его просмотр, то вам следует ознакомиться с нашим рейтингом.

Каждая кинолента из предложенных имеет высокую оценку, что является гарантией того, что фильм не разочарует. OBOZREVATEL собрал топ-5 самых захватывающих шедевров киноиндустрии за последний год, которые вы могли пропустить или незаконно обделить вниманием.

1. Ширли

Рейтинг IMDb – 6,2

Жанр – триллер, драма, детектив, биография

Реальная писательница XX века Ширли Джексон, автор готического романа "Призрак дома на холме", становится главной героиней фильма. Мучаясь от нехватки вдохновения для новых сюжетов, Ширли приглашает погостить в ее особняке молодую пару. Те даже не догадываются, что им придется перенести из-за спятившей романистки.

2. Дядя Фрэнк

Рейтинг IMDb – 7,3

Жанр – драма

Драма рассказывает о 18-летней первокурснице Бет и ее дяде-гее, которые вместе отправляются в другой город на похороны родственника. Действие происходит в 1973 году, когда к гомосексуалистам относились весьма недружелюбно. Напряжение между племянницей и дядей накалилось, когда по дороге к ним присоединяется бывший любовник последнего. Роль Бет исполняет София Лиллис, известная по фильму "Оно". Ее дядю играет Пол Беттани.

3. Любовь и монстры

IMDb: 7,0

Жанр – приключения, комедия, фантастика, боевик

Этот фильм может удивить нестандартным сюжетом о захвате человеческой расы монстрами. Так, Джоэль Доусон (Дилан О’Брайен) вместе с остальными выжившими прячется под землей от огромных существ, которые теперь чувствуют себя хозяевами на планете. Но голос давно забытой любви заставляет его выбраться наружу и отправиться навстречу своему страху в поисках девушки.

4. Фестиваль Рифкина

Рейтинг IMDb – 6,2

Жанр – комедия

Этот фильм снял знаменитый режиссер Вуди Аллен. Сюжет комедии расскажет о нью-йоркском критике Морте Рифкине, который отправился на кинофестиваль в Испанию. Он решает прихватить с собой молодую красавицу жену, и этот поступок перевернет всю его жизнь.

5. Засуха

IMDb: 7.1

Жанр – Драма, триллер, криминал

Этот австралийский фильм снят в медитативной и сухой манере, чтобы показать сожаление о невозможности изменить прошлое. В центре сюжета – Аарон Фалк, который возвращается в родной измученный засухой город, чтобы раскрыть тайну гибели своей школьной подруги.

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