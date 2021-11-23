Колючие, нахальные, ранимые – в какой-то момент подрастающие сын или дочь становятся непонятными и словно чужими. Через этот кризис проходят, пожалуй, все тинейджеры и их родители – поэтому об этом написано столько книг и снято столько фильмов. Я отобрал 5, на мой взгляд, лучших. Они заставляют смеяться и грустить одновременно. Возможно, вы даже найдете ответы на некоторые собственные вопросы – и уж точно, по-новому взглянете на многое во взаимоотношениях с вашим бунтующим подростком.

Мои мысли тихие (2019)

Дебютная лента украинского режиссера Антонио Лукича завоевала престижные награды на кинофестивалях в Карловых Варах и Одессе. И не зря: драма созависимых отношений матери и ее взрослеющего сына показана без нотаций, нравоучений и надрыва – напротив, с таким искрометным юмором, что поневоле смеешься даже в трагичные моменты. Но за легкостью и иронией скрывается истина: когда мы живем жизнь другого человека, рано или поздно нам предстоит взглянуть в глаза собственному одиночеству. В центре сюжета – молодой звукорежиссер Вадим и его мама (ее сыграла неподражаемая Ирма Витовская). Герои вдвоем отправляются в Закарпатье, где Вадиму предстоит выполнить заказ для перспективного иностранного клиента. Если он справится, то получит контракт на работу за границей. Маму такая перспектива приводит в полуобморочное состояние – и начинается выяснение отношений: тягостная, трагикомичная и, уверен, знакомая многим ситуация.

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Стертая личность (2018)

Драма на основе одноименной автобиографии Гаррарда Конли рассказывает о старшекласснике Джареде из Арканзаса. Парень живет с благочестивыми родителями-баптистами (Николь Кидман и Рассел Кроу) и воспитывается в консервативной обстановке. Тем не менее, однажды юноша понимает: его привлекают мужчины. Сообщить шокирующую новость родителям – полбеды. Мать скрепя сердце принимает выбор сына. А вот отец непреклонен: его ребенок должен быть "нормальным", ведь "неподобающая" сексуальная ориентация Джареда автоматически обесценивает все достижения мальчика и его родителей в глазах общества. В итоге подросток отправляется на "лечение" в лагерь закрытого типа. Сумеет ли система в лице руководителя лагеря сломить тинейджера? И есть ли шанс, что несмотря на пережитое, отношения родителей и сына исцелятся?

Прощай, Кристофер Робин (2017)

Еще один фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о взаимоотношениях реального Кристофера Робина с его гениальным отцом, писателем Аланом Милном и матерью, светской львицей Дороти "Дафни" де Селинкурт. Лента помогает осознать: причина подросткового разлада с родителями нередко кроется в ранних детских годах. Но и родителей винить бессмысленно, ведь сами они – зачастую лишь жертвы обстоятельств. Именно так случилось с английским драматургом Аланом Милном, который вернулся с Первом мировой в состоянии, которое сейчас назвали бы острым постравматическим расстройством. В начале ХХ века такими терминами еще не оперировали, поэтому Алан вынужден искать лекарство от своей боли сам. Автор мечтает написать что-то, что поможет ему и другим забыть об ужасах войны. И вот однажды, когда отец живет какое-то время вдвоем со своим сыном, ему приходит идея "оживить" игрушки Кристофера: потешного плюшевого медвежонка, ослика, поросенка и других. В итоге получился шедевр, осчастлививший миллионы детей на планете и сделавший несчастным Кристофера Робина: обрушившаяся на мальчика слава оказалась слишком тяжелым испытанием для его отношений с родителями.

Дрянные девчонки (2004)

Любимая многими молодежная комедия в легкой форме рассказывает о драме изгоя, которую переживают многие тинейджеры. Кэйди Хирон провела 12 лет своей жизни в Африке, обучаясь на дому, а в 16 вернулась с родителями в США и отправилась в обычную школу. Ее мама и папа хотят, чтобы девочка поскорее научилась жить в социуме – в итоге Кэйди предстоит пройти подчас очень болезненный опыт "новенькой". В социальных джунглях тебя готовы "съесть" за одну только твою инаковость – поэтому друзей необходимо выбирать особенно тщательно. Кэйди сближается одновременно и с местными изгоями, и с троицей девчоночьей "элиты". И давно зревший конфликт внутри школы перерастает в открытое противостояние. Сумеет ли Кэйди остаться верной себе и вместе с тем найти свое место под солнцем?

Отрочество (2014)

Уникальный фильм-эксперимент режиссера Ричарда Линклейтера посвящен 12 годам из жизни техасского мальчика Мейсона – обычного ребенка, не актера. Фильм снимался 12 лет, и в кадре показано, как Мейсон проходит путь от 6-летнего мальчика до 18-летнего юноши. Родителей главного героя сыграли профессиональные актеры – Итан Хоук и Патриция Аркетт – и метаморфозы, которые происходили с ними в течение 12 лет, также отражены в фильме. В ленте показаны все кризисы, через которые проходит личность в процессе взросления: первая любовь, насмешки одноклассников, развод родителей, переезды. И все это побуждает задуматься о том, как мы сами – и подростки, и их родители – проживаем подобные ситуации.