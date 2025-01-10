5 актеров из 'Гарри Поттера', которые заработали впечатляющие суммы и продолжают получать прибыль до сих пор

С момента выхода последней части фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти" прошло уже 14 лет, однако актеры, сыгравшие там главные роли продолжают получать от съемок прибыль. Кроме Дэниела Рэдклиффа, который появился на экранах как "мальчик, который выжил", много заработали Роберт Паттинсон, Эмма Уотсон и еще несколько звезд.

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Актеры получали доходы не только за съемки в "Гарри Поттере", но и благодаря дополнительной деятельности, сообщает Daily Mail. Предлагаем вам ознакомиться поподробнее, сколько заработали звезды фильма.

1. Дэниел Рэдклифф – доход 96,3 миллиона фунтов стерлингов (5 033 033 793 грн)

Актер хорошо разбирается в инвестициях. Считается, что он заработал 75 миллионов фунтов стерлингов (3 983 885 250 грн) к моменту окончания съемок в 2011 году. С тех пор эта сумма увеличилась более чем на 20 млн. По данным Companies House, только за 12 месяцев в 2024 году доходы актера увеличились на 6,6 млн фунтов стерлингов (примерно 350 581 902 гривен). За съемки в фильме "Гарри Поттер и философский камень" Дэниел получил 1 млн фунтов стерлингов (53 118 470 грн), а за две последние части – в общей сложности 37,5 млн фунтов (1 991 942 625 грн).

Именно главная роль в фильмах про "мальчика, который выжил", составляет основную часть доходов актера, хотя он и продолжает сниматься. Нынешнее состояние позволило занять Рэдклифу 29-е место в списке "40 under 40 Rich List" по версии газеты Sunday Times.

2. Роберт Паттинсон – 80 миллионов фунтов стерлингов (4 181 128 800 грн)

В "Гарри Поттере" актер сыграл Седрика Диггори, который трагически погиб от рук Волан-де-Морта в четвертой части. Он сам признавался, что долго жил на деньги, полученные за съемки в этом фильме. Позже Роберт попробовал свои силы в музыкальной карьере, но попытки оказались безуспешными, потому ему пришлось вернуться в кино. Крупный заработок актеру принесла роль в вампирской саге "Сумерки". В 2022 году Паттинсон обрел статус мегазвезды, сыграв Бэтмена.

3. Эмма Уотсон – 67 миллионов фунтов стерлингов (3 558 937 490 грн)

Актриса, сыгравшая Гермиону Грейнджер, сумела занять 39-е место в списке "40 моложе 40" по версии Sunday Times. Доход Эммы от съемок в "Гарри Поттере" составил 49 млн фунтов стерлингов (2 602 805 030 грн), из которых 24 млн (1 274 843 280 грн) – от обеих частей "Дары смерти".

За съемки в блокбастере "Красавица и чудовище" Уотсон получила 17 млн фунтов (903 013 990 грн), а за роль в "Маленьких женщинах" – 3 млн фунтов (159 355 410 грн). Дополнительный доход ей приносит сотрудничество с разными брендами.

4. Руперт Гринт – 40 миллионов фунтов стерлингов (2 124 738 800 грн)

За съемки в "Гарри Поттере" актер, сыгравший Рона Уизли, заработал 21 млн фунтов стерлингов (1 115 487 870 грн). С тех пор он удвоил свое состояние. Теперь Руперт снимается в сериале "Слуга" на Apple TV. Более того, он является совладельцем фирмы Clay 10, которая управляет инвестициями, а также получает деньги от Eevil Plan Properties, которая управляет доходам от его недвижимости стоимостью в 24 млн фунтов стерлингов.

5. Том Фелтон – 16 миллионов фунтов стерлингов (849 895 520 грн)

Актер, сыгравший Драко Малфоя, за свою роль в "Гарри Поттере" заработал 14 млн фунтов (743 658 580 грн). Сам Фелтон признавался, что "прогулял" большую часть денег, купив дорогие машины и сделав щедрые подарки для близких. В итоге, Том влез в большие долги. Восстановить состояние актеру помогли съемки в таких фильмах, как "Восстание планеты обезьян" и "Другая женщина". Более того, он выпустил автобиографичную книгу "По ту сторону волшебной палочки. Магия и хаос моего взросления", в которой рассказывает о проблеме с наркотиками и алкоголем. Она стала бестселлером №1 по версии New York Times.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Руперт Гринт получил приговор из-за неуплаты налогов. Актер задолжал круглую сумму.

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