Звезде 'Гарри Поттера' вынесли приговор за неуплату налогов: какое наказание ждет актера

Звезда "Гарри Поттера", сыгравший в "Поттериане" Рона Уизли, Руперт Гринт задолжал британской налоговой 1,8 миллиона фунта стерлингов (2,3 миллиона долларов) и вынужден выплатить эту сумму после того, как проиграл судебное дело с государственным учреждением. Актер годами избегал платежей, а свой штраф должен был возместить еще в 2019 году.

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Произошло это после того, как Управление по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC) проверило его декларацию за 2011–2012 годы. По данным The Mirror US, Гринт получил 5,8 миллионов долларов от компании, которая занималась его бизнесом, как "вознаграждение за права, записи и гудвилл", связанные с его актерской работой. По словам звезды, это должно было бы облагаться налогом как прирост капитала, но налоговики настаивали на том, что это был доход, и требовали доплатить 2 285 609 долларов.

Этот "прирост капитала" Руперт Гринт заработал от продаж копий фильмов о Гарри Поттере на DVD, роялти от показов на телевидении и прав на трансляцию.

После слушания дела судья Гарриет Морган вынесла решение не в пользу знаменитости, поскольку он "практически всю свою стоимость получил от деятельности" и деньги были "иным образом реализованы" как доход в течение спорного налогового года. Именно поэтому, по мнению судьи, эти 5,8 миллиона долларов были доходом, а не приростом капитала.

Источник сообщает, что за съемки в роли подростка во всех фильмах о Гарри Поттере актер заработал около 29 миллионов долларов. Однако он все же столкнулся с финансовыми проблемами, проиграв в 2019 году другое судебное дело по возврату налогов на сумму 1,2 миллиона долларов.

Как сообщает People, актер воспользовался финансовой лазейкой, которой раньше пользовались The Beatles, чтобы уменьшить свои налоговые расходы. Благодаря этому способу группа в 1960-х годах основала компанию и продала ей права на свою музыку, чтобы уплачивать налог на прирост капитала вместо налога на прибыль.

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