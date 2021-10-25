Сериал от Netflix 'Ты': о чем он и как учит обезопасить себя в соцсетях. Трейлеры

15 октября на платформе Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала "Ты" (You). В США он по количеству просмотров сместил с первого места рейтинга "Игру в кальмара". "Ты" – это американский драматический сериал с элементами триллера. В нем говорится о сталкере-психопате, который соблазнял и убивал девушек.

Читайте в материале OBOZREVATEL о сюжете нового фаворита "сериаломанов" и о том, чему он учит.

В первом сезоне главный герой Джо Голдберг (актер – Пенн Бенджли) работает в небольшом книжном магазине. Однажды туда приходит писательница Джиневра Бэк (актриса – Элизабет Лейл). Мужчина влюбляется в красавицу с первого взгляда. Он находит ее в соцсетях и следит за ней, ориентируясь по геометкам. Со временем жизнь девушки становится настоящим триллером.

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Второй сезон. Главный герой после серии убийств переезжает из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где меняет личные данные. Теперь его имя – Уилл. В новом городе он знакомится с девушкой Лав Куинн (актриса – Виктория Педретти), которая мечтает стать шеф-поваром. Джо действует по той же схеме: следит за леди в соцсетях, которая уже не так активно ведет аккаунт, как Джиневра, после чего тоже превращает ее жизнь в кошмар.

В третьем сезоне девушка по имени Лав (актриса – Виктория Педретти) и Джо женятся, у них рождается малыш. Главный герой делает все для того, чтобы стать прекрасным семьянином. Со временем выясняет, что его жена имеет психические проблемы. Она знает обо всех манипуляциях мужа, которые обращает против самого Джо. Узнайте, чем закончится это противостояние двух людей, имеющих психические расстройства.

Режиссеры Грег Берланти и Сэра Гэмбл в остросюжетной истории показывают что гаджеты и соцсети способны сделать любого человека легкодоступной мишенью.

1. Следите за безопасностью в сети

Главный герой легко находил в сети своих жертв, зная только имя и фамилию. Геометки в публикациях девушек позволили серийному убийце отследить их. Когда Джо похитил телефон одной из красавиц, получил доступ к фотографиям и перепискам. Информация в аккаунтах помогла мужчине с легкостью подобрать пароль к ноутбуку, ведь часто для этого достаточно знать минимальные данные о жизни человека: имена знакомых, клички животных, важные даты и так далее.

Советуем всегда генерировать сложные пароли, которые трудно угадать злоумышленникам. Это очевидно, но не будет лишним напомнить.

2. Помните о хитрости гало-эффекта

Гало-эффект – когнитивное искажение, при котором люди наделяют незнакомца или малознакомого человека с приятной внешностью положительными качествами: он кажется умнее и добрее, чем есть на самом деле. Второе название этого явления – лукизм. Главный герой этого сериала – харизматичный красавец, способен влюбить в себя любую девушку. По факту он – серийный убийца.

Помните, что черты лица и красивое тело никак не связаны ни с умственными способностями, ни с характером человека. Внешность часто бывает обманчивой.

3. Поведение жертв не оправдывает действия злоумышленника

Герои сериала, как и все люди, постоянно делают ошибки: манипулируют другими, проявляют меркантильность и тому подобное. Но все эти действия никак не могут оправдать жестокую расправу со стороны Джо.

Об этом не стоит забывать и в реальном мире. Ведь довольно часто люди в сети и в беседах обвиняют жертв насилия или ограбления традиционным "сами виноваты".

4. Благие намерения не оправдывают попытки контролировать чужую жизнь

Каждый человек – личность со своими убеждениями, мировоззрением, ложными и правильными решениями, уверенностью или скромностью. Джо в сериале постоянно следит за своими жертвами: он хочет, чтобы девушки полностью соответствовали его ожиданиям, несмотря на индивидуальные качества.

Но дело в том, что попытки контролировать чужую жизнь делают человека бесхарактерным и нерешительным. Это главный герой не осознает.

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