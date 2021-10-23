5 сериалов и фильмов для фанатов 'Игры в кальмара': что посмотреть вечером

Нашумевший сериал "Игра в кальмара", безусловно, стал открытием 2021 по версии платформы Netflix. Однако отсняв всего один сезон, авторы обрекли сотни тысяч фанатов искать проекты с похожим сюжетом, чтобы подольше насладиться напряженной игрой на выживание.

OBOZREVATEL собрал для ценителей такого жанра 5 фильмов и сериалов, где участники вынуждены бороться за бешеные деньги или право жить. Зрителей ждут запутанные сюжетные линии, неожиданные повороты и детективные истории (чтобы посмотреть трейлеры, доскролльте до конца страницы).

Сериал "Игра лжецов"

Южнокорейский многосерийный фильм об интеллектуальной борьбе за 8,4 млн долларов в свое время захватил сердца любителей дорамы. По сюжету, молодая школьница Нао Канзаки находит коробку с существенной суммой, и перед ней встает вопрос: принять участие в опасном реалити-шоу или отказаться от денег.

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Суть игры заключается в том, что участники должны обманом отобрать у соперников боксы, или вернуть организаторам такую же сумму со своего кармана.

Фильм "Голодные игры"

Известный американский фильм об игре на выживание в постапокалиптическом государстве также рассказывает о борьбе в сложных условиях. В картине демонстрируют ежегодное соревнование между случайно выбранными игроками, которые вынуждены отстаивать право на жизнь.

Победителя ждет богатство и признание, а проигравших – жестокая смерть. На сегодняшний день в прокат вышло 4 фильма, снятых по мотивах трилогии писательницы Сюзанны Коллинз.

Фильм "Клаустрофобы"

Шесть незнакомцев случайно становятся участниками игры, которую придумал неизвестный маньяк. Они вынуждены проходить квесты, чтобы найти выход из замкнутых комнат, или умереть от ловушек организаторов.

Это психологический триллер, где зрители наблюдают за командной игрой, внутренними переживаниями актеров и логическими загадками, которые не дают возможности расслабиться ни на минуту. Самому находчивому игроку будет принадлежать приз в сумме 1 млн долларов.

Сериал "Милый дом"

Еще один южнокорейский проект от платформы Netflix, запущенный в 2020 году. Сюжет крутится вокруг жителей многоквартирного здания, которые вынуждены выживать в постапокалиптическом мире с монстрами.

Зрители не увидят соревнований за большие суммы, однако смогут наблюдать за поведением людей в экстремальных условиях, где приходится объединиться ради возможности остаться в живых.

Сериал "Суда ночь"

Американский сериал, который является продолжением одноименного фильма, рассказывает о жизни в государстве, которым руководит тоталитарное правительство. Высокопоставленные чиновники ежегодно устраивают "судну ночь", когда любые правонарушения (убийство, грабеж, насилие) считается законным.

Население делится на две части, одна из которых целый год готовится к обороне и ищет укрытие, а другая – совершить самомуд над обидчиками.

OBOZREVATEL рассказывал, почему новый сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным шоу во всем мире. Успех кроется в нескольких деталях.